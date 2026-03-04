به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، ساعتی قبل آژیرهای خطر در منطقه اشغالی بئر السبع واقع در جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمدند.

رسانه های عربی گزارش دادند که صدای انفجارهای قدرتمند و پی در پی در این منطقه بعد از رسیدن موشک های ایرانی شنیده شده است.

همچنین گزارش شده که آژیرهای خطر در شهرک های اطراف نوار غزه بر اثر شلیک موشک های ایرانی به صدا درآمدند.

از سوی دیگر تصاویر آماده سازی قبرها برای دفن شهرک نشینان صهیونیست در جریان عملیات موشکی موفقیت آمیز ایران علیه منطقه اشغالی بیت شیمش واقع در قدس منتشر شده است.