آیت الله سید رحیم توکل در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه امامین انقلاب عزت مسلمانان و آزادگان جهان را بیمه کرده‌اند، گفت: با تمسک به خط سرخ حسینی، که امامین انقلاب طلایه دار آن هستند، ذلت و شکست، سرنوشت مختوم و قطعی شیاطین و مستکبرین با پیروزی مستضعفان است.

وی با اشاره به وظیفه خبرگان رهبری در انتخاب رهبری مدیریت، مدبر و شجاعت را از جمله شاخصه ها ذکر کرد و گفت: با انتخاب بجا و درست بار دیگر نقشه های دشمنان را خنثی می کنیم.

وی تداوم راه امامین انقلاب را از دیگر وظیفه های رهبری جدید برشمرد.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری با تبریک و تسلیت شهادت سکاندار انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شهادت سیدالشهدای انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، ضمن آنکه برای معظم له فوز عظیم است، موجب بیداری و خیزش جهانیان و رسوایی و سیه روزی مستکبران و شیاطین روزگار شد و اتحاد و همدلی ملی و بین المللی را فراهم آورد.

آیت الله توکل با اشاره به وحشت نظام استکباری از رهبریت امام خامنه‌ای و اقدام تروریستی آمریکای صهیونیستی، گفت: خون پاک صالح ترین رهبر معاصر توانست استکبارستیزی و مبارزه با شیطان بزرگ، آمریکا و سگ دست آموز صهیونیستی او را جهانی سازد.

وی در ادامه یادآور شد: تأثیر فضیلت‌های امام خامنه‌ای بر قلوب انسان‌های موحد را در وفاداری ملت‌ها و پیشبرد اهداف عدالت‌خواهانه آن زعیم عالیقدر می‌توان یافت.

وی افزود: خروش سراسری ایرانیان برگ زرینی از ساکنان این سرزمین در ولایت مداری و ظلم ستیز بر مدار اسلام و ولایت است.

استاد کرسی درس خارج حوزه علمیه قم، در توصیف رهبر معظم انقلاب عنوان داشت:امام خامنه‌ای یگانه‌ای در تداوم مکتب امام خمینی(ره) بود که چشمه خروشان فقاهت انقلابی در خبرگان رهبری خواهد توانست مکتب امامین انقلاب را که متضمن عزت و سربلندی ایران و جهان اسلام است، به شایستگی به انجام رساند.

وی با بیان اینکه شهادت، محبوب‌ترین ایده‌آل امام خامنه‌ای بود که با دست اشق الاشقیاء به آن پدر امت اعطاء شد، افزود: با این شهادت، رهبر معظم انقلاب تأثیرگذارتر از گذشته، جنگ با شیطان بزرگ صهیونیستی را رهبری خواهد کرد و طومار حیات شوم غاصبان فلسطین را در هم خواهد پیچید و خروج آمریکا از منطقه را قطعی خواهد ساخت.

آیت الله توکل اظهار داشت: خون پاک رهبر معظم انقلاب، آرامش و صلح را به منطقه مان هدیه خواهد داد و سعادت و رستگاری را برای ایرانیان تثبیت خواهد کرد، که این هدف آن شهید والامقام با نابودی رژیم جعلی اسرائیل و اخراج ذلت بار آمریکا از منطقه بزودی حاصل خواهد شد.