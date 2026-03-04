به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلسدر تشریح نشست امروز کمیته دفاعی کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: در پی وقایعی که این روزها در کشورمان در جریان است و دفاع مقدس رمضانی که در حال انجام است، کمیته دفاعی کمیسیون بهداشت جلسات مکرری تشکیل داده است و سومین نشست این کمیته امروز با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت برگزار شد و دستور کار آن انسجام‌بخشی به فعالیت‌های حوزه سلامت، رصد فعالیت‌ها میان بخش‌های دولتی و خصوصی و هماهنگی کامل میان همه اجزای نظام سلامت برای ارائه خدمات به مردم با اولویت مجروحان و آسیب‌دیدگان بمباران‌ها و حوادث ناشی از جنگ بود.

وی افزود: در این جلسه موضوع تأمین دارو و تجهیزات کامل مورد نیاز، پشتیبانی بودجه‌ای و اعتباری برای خرید مواد اولیه دارویی و تجهیزات ضروری ایام بحران و روزهای جنگ در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت همچنین بازدید میدانی از بیمارستان‌های آسیب‌دیده و تقدیر از پرسنل حوزه سلامت در معاونت‌های وزارت بهداشت، از جمله معاونت غذا و دارو، انجام شد تا از تلاش‌های آنان در شرایط دشوار تقدیر شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس دوازدهم، ادامه داد: طی این روزها بازدیدهای میدانی از سازمان هلال احمر و رصدخانه سلامت این سازمان انجام شد تا روند امدادرسانی و ارائه خدمات سلامت به مردم آسیب‌دیده بررسی و تقویت شود. همچنین برنامه بازدید از برخی مناطق ویران شده در تهران و گفت‌وگو با مجروحان و رسیدگی به وضعیت آنان انجام شد تا نیازهای فوری و آسیب‌های ناشی از حملات دشمن شناسایی و رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس، یادآور شد: اعضای کمیته دفاعی در معراج شهدای بهشت زهرا حضور یافتند و روند پیگیری تشخیص هویت شهدای سلامت و پرسنل پزشکی قانونی و نیروهای مرتبط در آرامستان مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای بهبود فرآیندهای تشخیص هویت انجام شد.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که امروز با فعالان حوزه سلامت و انجمن‌های صنفی پزشکی برگزار شد، همه حاضران تأکید کردند که تا پای جان و با لباس سفید برای وطن، امام شهیدمان و آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای گلگون‌کفن تلاش خواهند کرد همچنین مقرر شد پیگیری پرداخت‌های فوق‌العاده و کارانه‌های ویژه برای کارکنانی که چند شیفت و فراتر از زمان مقرر فعالیت می‌کنند، انجام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان، افزود: اعضای جلسه در بیانیه‌ای اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کردند که بیمارستان‌ها، مراکز هلال احمر، اورژانس‌ها، آمبولانس‌ها و حتی مراکز آی‌وی‌اف، از جمله بیمارستان گاندی، را هدف قرار داده و موجب مجروح شدن معلولان و آسیب به بیماران شده‌اند همچنین تأکید شد که اقدامات دشمن قبلاً شامل کودک‌کشی بوده و اکنون جنین‌کشی نیز در کنار آن در دستور کار دشمنان قرار گرفته است برهمین اساس مقرر شد شکایت رسمی به سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی و دادگاه بین‌المللی لاهه مبنی بر نسل‌کشی و نقض حقوق بشر پیگیری شود.

محمدبیگی ادامه داد: همچنین در جلسه بر تقویت سازمان انتقال خون، تشکیل گروه‌های جهادی پزشکی و موکب‌های سلامت در میادین بزرگ و مساجد شهرها و مناطق مورد نیاز تأکید شد تا در پویش ۷ روزه رمضان، نیروهای حوزه سلامت با لباس سفید در کنار مردم خدمات ارائه دهند و با فراخوان نیروهای داوطلب حوزه سلامت، از ظرفیت بسیج جامعه پزشکی و گروه‌های جهادی مردمی و گروه‌های تخصصی سلامت در مواقع ضروری استفاده خواهد شد تا خدمات پزشکی و درمانی به بهترین شکل و با هماهنگی کامل ارائه شود.

عضو مجمع نمایندگان استان قزوین یادآور شد: تمامی این اقدامات با هدف انسجام، اتحاد و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم در شرایط بحران و مقابله با اقدامات ددمنشانه دشمنان، از جمله حملات به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، کودکان و جنین‌ها، انجام می‌شود.