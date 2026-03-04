به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مراسم تشییع پیکر شهید محمد باقر فقیه با حضور گسترده و پرشور مردم در روستای خوش مکان شهرستان دشتستان برگزار شد.

شهید محمد باقر فقیه از نیروهای مرزبانی بود که در حمله آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسید.

پیکر پاک شهید محمدباقر فقیه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، اعضای خانواده و همرزمانش، در گلزار شهدای خوش مکان آرام گرفت.

مردم همیشه در صحنه و قدرشناس شهرستان دشتستان، پیکر شهید والامقام محمدباقر فقیه از شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکار به خاک مقدس ایران اسلامی را بر روی دستان خود تشییع کردند.

شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ما است و همچنین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، عشق و ارادت خود را به آرمان‌های انقلاب و شهدا و انزجار خود را از آمریکا و اسرائیل ابراز کردند.