به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی،، پارلمان مصر در جلسه‌ای ویژه به بررسی تشدید تنش‌های نظامی در منطقه پرداخت.

بر اساس این گزارش، یکی از نمایندگان مصر، مصطفی بکری، نماینده پارلمان، با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد: هدف نهایی این درگیری‌ها تنها ایران نیست و پس از ایران، کشورهای مصر، ترکیه و پاکستان اهداف بعدی این نقشه‌های نظامی و سیاسی در منطقه خواهند بود.

در حالی که تنش‌های نظامی در منطقه به اوج خود رسیده است، سخنرانی پرشور و افشاگرانه یکی از نمایندگان حزب «الوفد» در صحن علنی پارلمان مصر، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی پیدا کرد.

این نماینده پارلمان مصر با انتقاد از سیاست‌های پولی کشورهای عربی، هشدار داد: تمرکز بر نبرد با ایران نباید قاهره را از نقشه‌های توسعه‌طلبانه نیل تا فرات اسرائیل غافل کند.