به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی یادداشتی با عنوان «درس‌هایی مهم از رهبر شهید انقلاب» منتشر کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

شهادت مظلومانه و در عین حال سرافرازانه رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی علیه منجر به غم و اندوه فراوان دلدادگان بیشمار ایشان شده‌است.

کمترین تردیدی وجود ندارد که فقدان امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه برای مخاطبان و شیفتگان معظم‌له سنگین است.با همه این اوصاف نظام و ملت ایران مسیر پررهرو و پاک ایشان را به مثابه مسئولیت و رسالتی بزرگ ادامه خواهد داد.

به‌عبارت بهتر وظیفه ما نسبت به امام شهید و پیروی از ایشان کماکان جاری و باقیست.

نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون با هدایت داهیانه امامین انقلاب اسلامی به مسیر مقدس خود ادامه داده و بدون شک پس از این نیز همین طور خواهد بود.

یکی از آموزه‌هایی که رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی به ما آموخته‌اند، توکل و تاسی به خداوند متعال در مواجهه با سختی‌هاست. معظم‌له شخصیتی جامع‌الاطراف داشته و اخلاق ایشان انعکاسی از توکل همیشگی به خداوند متعال در امور و کارها بود.

جامع‌نگری و آینده‌نگری دو رکن اصلی نگاه مدیریتی شهید امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بود به گونه‌ای که حتی دشمنان نظام و انقلاب نیز نسبت به این دو ویژگی ایشان اذعان می‌کردند. توکل به خداوند در برهه حساس و سرنوشت‌ساز اهمیت وافری دارد. توکل به خداوند سبحان و متعال پیروزی جبهه حق در برابر باطل را تضمین خواهد کرد.

رهبر فقید و شهیدمان با همین نگاه ژرف‌اندیشانه و برگرفته از تقوای الهی سخت‌ترین برهه‌های زمانی ممکن را مدیریت و هدایت فرموده و ملت شریف ایران را از آزمون‌های خطیر و مهم سربلند خارج ساختند. اکنون ملت ایران در برابر آزمون بزرگ دیگری قرار گرفته که تاکنون در آن مصمم و استوار مانده‌است.

دشمن‌شناسی درس بزرگ و مهم دیگری است که ما در مکتب امام خامنه‌ای قدس‌سره آموخته‌ایم.

حضرت امام خامنه‌ای قدس‌سره هیچ‌گاه تحت تاثیر القائات کاذب دشمنان و افراد ناآگاه قرار نمی‌گرفتند و مدیریت بحران‌ها را نیز بر اساس شناخت و آگاهی کامل نسبت به آنها و مشورت با افراد آگاه صورت می‌دادند. دشمن‌شناسی به معنای شناخت ماهیت،هویت و کارکرد دشمن و عملگرایی آگاهانه در مواجهه با آن است. در برهه کنونی آمریکای غدار و رژیم نامشروع و متوحش صهیونیستی هر دو مصادیق عینی دشمنان ایران سربلند محسوب می‌شوند. ملت ایران امروز در هر دو صحنه جنگ سخت و نرم با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی مواجهه نموده و در حال رقم زدن شگفت‌انگیزای تاریخی در جنگ تمام عیار با این دشمنان است. این همان انگیزه و روحیه و عزمی است که در ایران زنده مانده و تا ابد خواهد ماند.

در یک جمع‌بندی کلی، رهبر شهیدمان اخلاق‌مدار، آگاه، مدیر، مدبر و دشمن‌شناس بوده و جمع این خصائص را در وجود مبارک ایشان شاهد و ناظر بوده ایم. اکنون زمان عمل کردن مطلق و حداکثری ما به آموزه‌های ایشان است. بدون شک در آینده‌ای نزدیک ملت ایران بر اساس وعده الهی پیروز میدان مواجهه با باطل خواهد بود.

ان‌شاالله