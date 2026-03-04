حکمت الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حمله ناجوانمردانه ساعاتی پیش اتفاق افتاد که نجاتگران هلال احمر طی عملیات امداد و نجات سریعا به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان افزود: تیم های امدادی هم اکنون در محل حادثه حضور دارند که طبق آمار پنج تن در این حمله شهید شدند و مصدومان متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
روابط عمومی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان نیز در اطلاعیه شماره هشت خود اعلام کرد:ساعاتی پیش شهر خرمدره در این استان مورد حمله دشمن جنایتکار آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.
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