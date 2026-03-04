به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی شامگاه چهارشنبه در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی شبکه لرستان در سخنانی، اظهار داشت: لرستان در پنج‌روز اخیر در هشت نقطه استان، ۶۶ بار مورد حمله و تجاوز هوایی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه علی‌رغم این شرایط، خوشبختانه در لرستان هیچ‌گونه چالش امنیتی نداشته‌ایم، عنوان کرد: مردم و حضور مردم باعث شده که کسانی که دل به دشمن بسته بودند، مأیوس و ناامید شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه به دشمن خارجی و کسانی که دل به این دشمنان بسته‌اند هشدار می‌دهیم، این حضور مردم، این هم صدایی و وحدت، خواست قلبی رهبر شهید بود، افزود: کسانی که در مسیر رهبر شهید حرکت می‌کنند علاوه بر حفظ این وحدت در آینده نزدیک هم باید با رهبر جدید ایران بیعت و اقتدا کنند و برای آن مرحله هم ولایت‌مداری خود را به جهانیان نشان دهند.

پور علی با تأکید بر اینکه ما در حفظ امنیت استان موفق بوده‌ایم و با هیچ ناامنی مماشات نخواهیم کرد، افزود: هر کسی بخواهد به این امنیت لطمه بزند با دستان پرتوان سربازان گمنام امام‌زمان (عج)، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و... مواجه خواهند شد و آنها را سر جایشان خواهند نشاند و اجازه نخواهند داد به امنیت مردم خللی ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط بازار و کالاهای اساسی لرستان اشاره کرد و گفت: برخی‌ها تلاش کردند که فضای بازار استان را احساسی و هیجانی کنند، اما با اقدامات و برنامه‌ریزی لازم از سوی متولیان این امر محقق نشده است.

وی خطاب به سودجویانی که در این شرایط به فکر منافع شخصی خود و همچنین احتکار کالاهای اساسی هستند، هشدار داد که با مردم سر جنگ و مبارزه نگذارند، منافع ملی را در اولویت قرار دهند و منافع شخصی را بر منافع ملی ارجحیت ندهند، گفت: ما با دشمنی روبرو هستیم که دشمنی خود را فراتر از پایگاه‌های نظامی و انتظامی و مدیرتی نشان می‌دهد، به‌طوری‌که شاهد حمله دشمن به مدارس، مراکز امدادی، بیمارستان‌ها و... هستیم.