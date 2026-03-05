  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۱

وقوع انفجار نزدیک یک نفتکش در سواحل کویت

وقوع انفجار نزدیک یک نفتکش در سواحل کویت

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه دریایی در جنوب شرق بندر «مبارک الکبیر» در کویت خبر داد، ولی کویت اعلام کرد که این حادثه در خارج از آب‌های سرزمینی این کشور اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد پنجشنبه از وقوع حادثه در فاصله ۳۰ مایل دریایی از جنوب شرق بندر مبارک الکبیر در کویت خبر داد.

این سازمان دریایی اعلام کرد که یک نفتکش از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی خبر داد و همزمان یک قایق کوچک از منطقه دور شد.

وزارت کشور کویت در واکنش به این خبر در بیانیه ای اعلام کرد که خبرها درباره وقوع حادثه در مقابل بندر مبارک الکبیر صحت ندارد.

وزارت کشور کویت خاطرنشان کرد که حادثه مذکور در خارج از آب‌های منطقه ای کویت رخ داده است و دست کم ۶۰ کیلومتر از بندر مبارک الکبیر فاصله دارد.

کد مطلب 6765572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها