وقوع انفجار نزدیک یک نفتکش در سواحل کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد پنجشنبه از وقوع حادثه در فاصله ۳۰ مایل دریایی از جنوب شرق بندر مبارک الکبیر در کویت خبر داد.

این سازمان دریایی اعلام کرد که یک نفتکش از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی خبر داد و همزمان یک قایق کوچک از منطقه دور شد.

وزارت کشور کویت در واکنش به این خبر در بیانیه ای اعلام کرد که خبرها درباره وقوع حادثه در مقابل بندر مبارک الکبیر صحت ندارد.

وزارت کشور کویت خاطرنشان کرد که حادثه مذکور در خارج از آب‌های منطقه ای کویت رخ داده است و دست کم ۶۰ کیلومتر از بندر مبارک الکبیر فاصله دارد.