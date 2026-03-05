پیکر مطهر شهید «یاسر طاهری» در فریدن تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات اخیر به کشورمان سرهنگ یاسر طاهری، فرمانده پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نطنز به شهادت رسید. این ضایعه، غم و اندوه عمیقی را در میان نیروهای مسلح و مردم ایران برانگیخت.

سرهنگ یاسر طاهری، فرمانده شجاع و مخلص پدافند هوایی ارتش، روز چهارشنبه در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای نطنز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام، متاهل و پدر دو فرزند بود که با فداکاری و از خودگذشتگی از کیان کشور و امنیت ملی دفاع می‌کرد.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار، صبح امروز پنجشنبه با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرستان فریدن تشییع شد. مراسم باشکوهی در این شهرستان برگزار گردید و سپس پیکر پاک ایشان برای خاکسپاری به زادگاهشان شهر دامنه منتقل شد.

شهادت یاسر طاهری، بار دیگر عزم و اراده ملت ایران بخصوص مردم فریدن را در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان تقویت می‌کند. این شهید والامقام با خون خود نامی ماندگار در تاریخ ایران رقم زد و راهش را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.