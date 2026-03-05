آغاز پرداخت عیدی بازنشستگان از امروز

به گزارش خبرنگار جامعه مهر بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی پرداخت عیدی حدود ۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، در روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند آغاز می‌شود.

با توجه افزایش مبلغ عیدی طبق مصوبه هیات دولت، مجموعا مبلغی بالغ بر ۴۰هزار میلیارد تومان وجه برای پرداخت عیدی مورد نیاز بود که با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته و بویژه حمایت ویژه رئیس‌جمهور محترم، در جلسۀ مشترک احمد میدری و عبدالناصر همتی و سایر مسئولان ذیربط در روز جاری منابع مورد نیاز از طرق مختلف مورد توافق قرار گرفت و بنابراین واریز عیدی از صبح پنج شنبه ۱۴ اسفند ماه، به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت عیدی حدود ۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، در روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند خبر داد.

مصطفی سالاری گفت: با توجه افزایش مبلغ عیدی طبق مصوبه هیات دولت، مجموعا مبلغی بالغ بر ۴۰هزار میلیارد تومان وجه برای پرداخت عیدی مورد نیاز بود که با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته و بویژه حمایت ویژه رئیس جمهور محترم و مساعدت رئیس کل بانک مرکزی، منابع مورد نیاز از طرق مختلف تکمیل شد و بنابراین واریز عیدی از صبح پنج شنبه ۱۴ اسفند ماه، به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

گفتنی است مبلغ عیدی سال ۱۴۰۴، مطابق مصوبه هیئت دولت، برای کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

طبق رویه جاری، مبلغ عیدی برای احکام بازنشستگی جدید که در سال‌جاری برقرار شده باشد، به تناسب تعداد ماه کامل دریافت مستمری و برای بازنشستگان براساس قانون تعیین‌تکلیف (دارندگان سابقه ۱۰ سال یا کم‌تر) بر اساس مدت بیمه‌پردازی آنان، تعیین شده است.

همچنین برای کسانی که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با سوابق کم‌تر از میزان الزامی بازنشسته شده و مستمری به نسبت دریافت می‌کنند نیز مبلغ عیدی متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه پرداخت می‌گردد و در خصوص عیدی بازماندگان نیز طبق قانون، عیدی به نسبت سهام قانونی آنان پرداخت خواهد شد.