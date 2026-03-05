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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

بقایی: مهاجمان عمدا مناطق غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند

بقایی: مهاجمان عمدا مناطق غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند

سخنگوی‌وزارت خارجه نوشت: مهاجمان عمداً مناطق غیرنظامی و هر مکانی را که تصور می‌کنند می‌تواند بیشترین رنج و تلفات انسانی را به همراه داشته باشد، هدف قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در ایکس نوشت: این تجاوز وحشیانه، بدون تحریک و کاملاً غیرقابل توجیه علیه جمهوری اسلامی ایران تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود. پیامدهای آن در بازارهای جهانی نیز بازتاب یافته است؛ به‌گونه‌ای که موجب افزایش قیمت انرژی، بی‌ثباتی ارزها و کاهش قدرت خرید مردم عادی در سراسر جهان می‌شود.

سخنگوی‌وزارت خارجه گفت: اما برای ما ایرانیان، بهای این وضعیت به‌مراتب سنگین‌تر است؛ چرا که مردم ما به‌طور بی‌رحمانه‌ای کشته می‌شوند، در حالی که مهاجمان عمداً مناطق غیرنظامی و هر مکانی را که تصور می‌کنند می‌تواند بیشترین رنج و تلفات انسانی را به همراه داشته باشد، هدف قرار می‌دهند.

کد مطلب 6765936
محسن صمیمی

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