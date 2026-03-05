بازدید نماینده مردم ازنا و دورود از پایگاه امداد و نجات ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی نماینده مردم شهرستان‌های ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی با حضور در پایگاه امداد و نجات بین‌شهری اباذر شهرستان ازنا، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های عملیاتی این پایگاه قرار گرفت.

در این بازدید، بخش‌های مختلف پایگاه امداد و نجات مورد بررسی قرار گرفت و توان عملیاتی این مجموعه در ارائه خدمات امدادی در جریان جنگ تحمیلی ارزیابی شد.

پایگاه امداد و نجات بین‌شهری اباذر شهرستان ازنا یکی از پایگاه‌های فعال در حوزه امداد و نجات جاده‌ای در استان لرستان است که نقش مهمی در ارائه خدمات امدادی در این منطقه ایفا می‌کند.