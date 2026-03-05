https://mehrnews.com/x3bx6J ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵ کد مطلب 6766248 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵ سفره افطار زائران در موکب تبرکخانه مشهد- توزیع افطاری ساده توسط خادمان دربان حرم مطهر رضوی را در این فیلم مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6766248 کپی شد مطالب مرتبط مراسم «مهمانی فرشتهها» در حرم امام رضا(ع) اینجا پناه دلهاست؛ حرم امن امام رضا(ع) اجرای طرح «ضیافت الهی» در ۱۲۵ بقعه متبرکه خراسان رضوی دختران روزه اولی، مهمان سفره امام رضا(ع) محفل سینه زنی در حرم مطهر امام رضا(ع) برچسبها افطاری ساده حرم امام رضا (ع) مشهد
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