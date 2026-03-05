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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

سفره افطار زائران در موکب تبرک‌خانه

سفره افطار زائران در موکب تبرک‌خانه

مشهد- توزیع افطاری ساده توسط خادمان دربان حرم مطهر رضوی را در این فیلم مشاهده می کنید. 

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کد مطلب 6766248

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