پخش شبکه کردستان از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد پنجشنبه در پی حمله هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونی به ساختمان پخش شبکه کردستان، روند سیگنال‌رسانی رادیو و تلویزیون این مرکز برای دقایقی با اختلال مواجه شد.

با این حال طبق اعلام مسئولان، پخش برنامه‌های این شبکه به سرعت به حالت عادی بازگشته و شهروندان می‌توانند با جستجوی مجدد کانال‌ها، شبکه استانی کردستان را دوباره دریافت کنند.

دریافت شبکه کردستان روی کانال ۲۵

بر اساس اعلام صورت گرفته، شهروندان ساکن سنندج در حال حاضر قادرند با انجام جستجوی مجدد در گیرنده‌های دیجیتال خود، شبکه کردستان را روی کانال ۲۵ دریافت کنند.

همچنین سایر شبکه‌های سراسری صداوسیما نیز پس از برطرف شدن اختلال موقت، مجدداً در دسترس مخاطبان قرار گرفته‌اند.

اختلال موقت در سیگنال‌رسانی

گزارش‌ها حاکی است حمله بامداد امروز باعث بروز اختلالی کوتاه‌مدت در روند سیگنال‌رسانی مرکز صداوسیمای کردستان شد، اما با تلاش نیروهای فنی، این مشکل در مدت زمان کوتاهی برطرف شد و پخش برنامه‌ها از سر گرفته شد.