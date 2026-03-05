به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی از پیروزی‌های ارزشمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی ارائه شد.

رضایی ادامه داد: با توجه به انهدام سامانه‌های راداری، پهپادی و پدافندی دشمن در روزهای اخیر، شرایط برای وارد آوردن ضربات بیشتر از سوی نیروهای مسلح ایران و تخریب زیرساخت‌ها و امکانات نظامی دشمن فراهم‌تر شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نشست طرح‌هایی برای اقدام متقابل در برابر تجاوز دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و نهایی شدن این طرح‌ها در کمیسیون، برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.