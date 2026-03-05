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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰

رضایی: طرح‌های اقدام متقابل علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی بررسی می شود

رضایی: طرح‌های اقدام متقابل علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی بررسی می شود

بوشهر- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح‌هایی برای اقدام متقابل در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کمیسیون در دست بررسی است که پس از نهایی شدن به صحن مجلس ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی از پیروزی‌های ارزشمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان صهیونیستی و آمریکایی ارائه شد.

رضایی ادامه داد: با توجه به انهدام سامانه‌های راداری، پهپادی و پدافندی دشمن در روزهای اخیر، شرایط برای وارد آوردن ضربات بیشتر از سوی نیروهای مسلح ایران و تخریب زیرساخت‌ها و امکانات نظامی دشمن فراهم‌تر شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نشست طرح‌هایی برای اقدام متقابل در برابر تجاوز دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و نهایی شدن این طرح‌ها در کمیسیون، برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6766427

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