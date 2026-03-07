به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی انجام شده توسط «موسسه ۴۰ دی‌بی» برای روزنامه ال پائیس نشان داد که ۶۸ درصد مردم اسپانیا با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران مخالف هستند.

براساس این گزارش، ۵۳.۲ افراد نظرسنجی شده مخالف استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی اسپانیا هستند و ۵۶.۹ درصد نیز مخالف حمایت مادرید از اقدام نظامی علیه ایران هستند.

هواداران احزاب چپ اسپانیا بیش از دیگران مخالف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران هستند و حدود ۹۰ درصد از افراد نظرسنجی شده، مخالفت خود را اعلام کرده اند.

براساس این نظرسنجی، مردم اسپانیا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متنفر هستند و تنها ۱۲.۷ درصد، اقدامات او را تایید می کنند.