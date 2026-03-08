به گزارش خبرنگار مهر، شبهای قدر امسال در میادین مختلف شهر تهران با برنامههای ویژه و حضور مداحان مشهور برگزار میشود. این مراسم از ساعت ۲۲در ۹ میدان اصلی پایتخت برگزار خواهد شد.
برنامههای محوری این مراسم به شرح زیر است:
منطقه ۱: امامزاده صالح تا میدان تجریش با نوای مداحی کربلایی محمدحسین پویانفر
منطقه ۲: میدان شهید طهرانی مقدم با نوای کربلایی امین قدیم و حاج مهدی شهرابی
منطقه ۳: میدان ونک با مداحی حاج میثم مطیعی
منطقه ۵: فلکه دوم صادقیه با نوای حاج سعید حدادیان و کربلایی محمدحسین حدادیان؛ میدان باغ فیض با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه
منطقه ۶: میدان انقلاب با نوای حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری؛ میدان ولیعصر با مداحی کربلایی نریمان پناهی
منطقه ۷: میدان هفت تیر با نوای حاج حسین سازور و حاج امیرعباسی
منطقه ۱۷: میدان ابوذر با مداحی کربلایی نریمان پناهی
علاوه بر این میادین، سایر مناطق تهران نیز میزبان اجتماعات مردمی و مراسم شبهای قدر خواهند بود.
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