به گزارش خبرنگار مهر، شب‌های قدر امسال در میادین مختلف شهر تهران با برنامه‌های ویژه و حضور مداحان مشهور برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت ۲۲در ۹ میدان اصلی پایتخت برگزار خواهد شد.

برنامه‌های محوری این مراسم به شرح زیر است:

منطقه ۱: امامزاده صالح تا میدان تجریش با نوای مداحی کربلایی محمدحسین پویانفر

منطقه ۲: میدان شهید طهرانی مقدم با نوای کربلایی امین قدیم و حاج مهدی شهرابی

منطقه ۳: میدان ونک با مداحی حاج میثم مطیعی

منطقه ۵: فلکه دوم صادقیه با نوای حاج سعید حدادیان و کربلایی محمدحسین حدادیان؛ میدان باغ فیض با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه

منطقه ۶: میدان انقلاب با نوای حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری؛ میدان ولیعصر با مداحی کربلایی نریمان پناهی

منطقه ۷: میدان هفت تیر با نوای حاج حسین سازور و حاج امیرعباسی

منطقه ۱۷: میدان ابوذر با مداحی کربلایی نریمان پناهی

علاوه بر این میادین، سایر مناطق تهران نیز میزبان اجتماعات مردمی و مراسم شب‌های قدر خواهند بود.