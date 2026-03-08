به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری البرز، قدرت الله سیف روز یکشنبه ۱۷ اسفند، درخصوص انفجار در انبار نفت فردیس گفت: آتش‌سوزی ناشی از این حادثه ظرف چند ساعت آینده به طور کامل خاموش خواهد شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در چارچوب عملیات ترکیبی دشمن برای ایجاد ناامنی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور رخ داده، افزود: با وجود ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم حمله به زیرساخت‌ها، شاهد هدف قرار گرفتن تأسیسات حیاتی مانند انبار نفت هستیم. اما با تمهیدات پیش‌بینی شده در پدافند غیرعامل، پایداری شبکه سوخت‌رسانی استان حفظ شده و خدمات‌رسانی سوخت در شهرهای البرز و تهران به شکل عادی انجام می‌شود.

معاون سیاسی استاندار البرز آمار تلفات این حادثه را شش شهید و ۲۱ مجروح اعلام کرد و گفت: برخی از شهدا و مجروحان، شهروندان عادی و ساکنان مجاور انبار بودند.

وی تأکید کرد که هیچ‌گونه استفاده‌ای از محیط‌های آموزشی برای استقرار نیروهای انتظامی صورت نخواهد گرفت.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «جنگ رسانه‌ای» دشمن، از رسانه‌ها خواست با انتشار اخبار دقیق و مبتنی بر واقعیت، از گسترش شایعات جلوگیری کنند.

وی گفت: امروز رسانه نفوذی بیش از موشک دارد و برخی در داخل ناخواسته پیاده‌نظام دشمن شده‌اند. ضروری است با تقویت «سلاح فرهنگ» و آموزش عمومی، در برابر این جنگ روانی ایستادگی کنیم.

وی همچنین با اشاره به توسعه نامناسب شهرنشینی پیرامون مراکز حساس، این حادثه را «عبرتی» برای انتقال انبارهای نفت و نیروگاه‌ها از مجاورت مناطق مسکونی دانست و گفت: پیش از این نیز مکاتبات متعددی برای جابه‌جایی این مراکز انجام شده بود.

معاون استانداری در پایان با تأکید بر تداوم روال عادی اداره کشور، به روند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: در حوزه شورای شهر، از مجموع ۲۱۴۰ داوطلب ثبت‌نام‌کننده که با رشد ۱۲ درصدی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است، تاکنون ۱۸۴ نفر در سطح شهرستان‌ها و ۳۷ نفر در سطح استان رد صلاحیت شده‌اند. ۱۳۰ نفر از این افراد به هیأت نظارت مرکزی اعتراض کرده‌اند.

سیف اضافه کرد: همچنین در حوزه شورای روستا فرآیند بررسی صلاحیت ۲۳۶۳ داوطلب (رشد ۱۰ درصدی) از ۱۱ اسفند در هیأت‌های اجرایی آغاز شده و تا ۲۴ اسفند ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: حضور رئیس‌جمهور در استان پیام روشنی داشت که انتخابات با حضور گسترده مردم و طبق روال قانونی در جریان است و هیچ خللی در این فرآیند ایجاد نخواهد شد.

سیف در بخش دیگری اعلام کرد: برای تأمین سوخت مورد نیاز مردم، با ارائه کارت شخصی تا ۲۰ لیتر و در جایگاه‌های سوخت تا پنج لیتر، مدیریت عرضه انجام شده است. همچنین شهروندان متضرر می‌توانند برای ثبت خسارات به اداره کل مدیریت بحران استان مراجعه کنند. مستندسازی خسارات با هماهنگی اصناف در حال انجام است و پس از پایان شرایط بحرانی، برنامه‌ریزی برای جبران آن‌ها آغاز خواهد شد.

وی در پایان از همدلی و همراهی مردم در این شرایط قدردانی کرد و از همه خواست با پرهیز از رفتارهای هیجانی و توجه نکردن به شایعات، به ثبات و امنیت کشور کمک کنند.