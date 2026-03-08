به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاتجاه، شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش النجباء عراق برای کسانی که توهم حمایت آمریکا از خود را دارند، پیامی ارسال کرد.

در پیام دبیرکل النجباء آمده است: به همه کسانی که توهم دارند که آمریکای خیانتکار از آنها حمایت می کند و در برابر او سرخم می کنند و برادران و فرزندان سرزمینشان را تحقیر می کنند می گوییم: منتظر روزی باشید که آنها فرار خواهند کرد و شما را پشت هواپیماهای شکست خورده شان در باند فرودگاه ها رها خواهند کرد و برای شما کسی جز مردم سرزمین تان باقی نمی مانند.

اکرم الکعبی خطاب به متوهمان افزود: تسلیم بیگانگان نشوید و از پیشینیان خود شرم کنید و بد ابزار رژیم صهیونیستی و آمریکا نباشید که شما نخواهید توانست ما را متوقف کنید.

وی در ادامه پیام خود تصریح کرد: اگر مرد عمل هستید، بروید و حاکمیت تان را که رژیم اشغالگر آن را به غارت برده باز پس گیرید و مانع ما نشوید و به آرمان مقدس ما اسیب نرسانید که جای چانه زنی ندارد. بار دیگر به شما توصیه می کنیم شیر زخمی را تحریک نکنید که پشیمان خواهید شد.