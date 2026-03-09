به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی از آغاز پویش ملی «عشق به رهبر شهید» در مدارس کشور خبر داد و گفت: این پویش با هدف پاسداشت یاد رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز و معلم برگزار می‌شود.

وی با تشریح بخش های مختلف این پویش، گفت: دلنوشته و دلگویی برای رهبر شهید، بازگویی بیانات رهبر شهید در خصوص رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و بیان احساسات و تصاویر حضور در مراسم و تجمعات گرامیداشت شهادت رهبر فرزانه انقلاب از محورهای اصلی این پویش سراسری هستند.

محمودزاده در ادامه افزود: آثار دریافتی می‌تواند در قالب پادکست، ویدیو، پوستر، دلنوشته و گزارش‌های تفصیلی باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با قدردانی از مدیرکل و معاون پرورشی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، گفت: دبیرخانه این پویش در استان آذربایجان شرقی مستقر است و دانش‌آموزان و مدارس می‌توانند آثار خود را از طریق فضای مجازی به این دبیرخانه ارسال کنند.

محمودزاده تصریح کرد:مهلت ارسال آثار: تا ۱۹ فروردین (مصادف با اربعین شهادت) تعیین شده است وآثار برگزیده در دبیرخانه داوری شده و به مدارس و دانش‌آموزان برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تبدیل مدارس به ستادجهاد تبیین ، اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها اعم از تشکل‌های دانش‌آموزی (اتحادیه انجمن‌های اسلامی، بسیج دانش‌آموزی و سازمان دانش‌آموزی) و مدارس غیردولتی برای تولید محتوا و روشنگری در میان نسل جوان پای کار هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان به حضور فعال دانش‌آموزان و مدارس در عرصه‌های مختلف اجتماعی و معنوی اشاره کرد و گفت: برگزاری افطاری‌های ساده در مدارس، آذین‌بندی فضاهای آموزشی متناسب با ایام ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر، و حضور در راهپیمایی‌ها و مانورهای خودرویی، نشان‌دهنده درک عمیق نسل جوان از مسائل روز و همراهی با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.