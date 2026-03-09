حامد کبودوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضایعه شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال شاکریم که قلوب نمایندگان محترم مجلس خبرگان را مورد عنایت قرار داد و به لطف خدا، نمایندگان محترم مجلس خبرگان در یک اقدام خطیر و به‌هنگام، حضرت آیت‌الله آقا مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی انتخاب کردند و این انتخاب و کشف ایشان، در واقع مرهمی است بر داغی که حالا حالا خاموش نخواهد شد.

این فعال سیاسی بیان کرد: در خصوص انتخاب رهبریت آیت الله خامنه‌ای باید عرض کنم که مجلس خبرگان، نمایندگان مردم از سراسر کشور هستند. در موضوعاتی که بعضاً از سوی برخی از نمایندگانش از سالیان سال طرح شده بود، این مأموریت خطیر را دنبال می‌کردند که اگر به هر دلیلی نیاز به انتخاب رهبر جدید باشد، باید چه ملاک‌هایی را مد نظر داشته باشند و چه افرادی را مورد بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر علمیت بالا، تقوای زیاد و اشراف بر موضوعات مختلف، یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان محترم مجلس خبرگان، انطباق سیره علمی و عملی منتخب جدید با سیره و منظومه امامین انقلاب بوده است. یعنی حتماً گزینه باید مورد بررسی قرار می‌گرفت که هم در عمل و هم در علم، با منظومه فکری و عملی امامین انقلاب آشنا و منطبق باشد.

این کارشناس ابراز کرد: طبیعتاً یکی از گزینه‌هایی که قابل بررسی بود، شخص آیت الله مجتبی خامنه‌ای بودند که هم به واسطه‌ی هماهنگی، امانت‌داری و امین بودن در کنار رهبر معظم انقلاب از امور اطلاع داشتند، و هم به واسطه‌ی علمیت، ساده‌زیستی و فسادستیزی، با منظومه فکری و عملی امامین انقلاب منطبق بودند.

وی ادامه داد: ایشان با توجه به اشرافی که بر امور نظامی، فناوری، علمی و همچنین مباحث سیاسی پیدا کرده بودند، یکی از بهترین گزینه‌ها بودند که خداوند عنایت کرد و قلوب و عقول نمایندگان محترم مجلس خبرگان را به سمت ایشان هدایت فرمود.

کبودوند با اشاره به شاخص‌هایی از رهبر جدید انقلاب که باعث امیدواری و انسجام ملی می‌شود عنوان کرد: همه آحاد جامعه حتی کسانی که شناخت‌ کمتری نسبت به ایشان دارند به این مسئله اذعان دارند که آیت الله مجتبی خامنه‌ای از بزرگان بسیار ساده‌زیست، اهل تواضع و فروتنی است.

وی افزود: در این سال‌ها که ایشان در ملازمت پدر بزرگوارشان بودند، همواره سعی می‌کردند خودشان را در اذهان عمومی کمتر نشان دهند و همیشه در بین مردم و در میان آحاد جامعه حضور داشته باشند؛ در راهپیمایی‌ها، نمازهای فطر و جمعه، یا در هر کجا که حضور مردم را شاهد بودیم، می‌دیدیم که آیت الله خامنه‌ای در بین صفوف مردم، نه در میان مسئولین و صف اولی‌ها، بلکه در میانه جمعیت حضور داشتند و همه مردم وقتی متوجه می‌شدند چه در سفر قم، چه در سفر مشهد، چه در جاهای مختلف که ایشان فرزند بزرگوار مقام معظم رهبری هستند،از این حجم ساده‌زیستی و فروتنی تعجب می‌کردند.

وی تاکید کرد: در عین حال، علمیت بسیار بالای ایشان به‌گونه‌ای است که طلاب محترم حوزه‌های علمیه بارها گفته‌اند علی‌رغم جوانیِ ایشان، دروسی که در حوزه علمیه قم تدریس می‌فرمودند، به قدری شلوغ بود که از بسیاری از بزرگان حوزه هم تعداد طلاب شرکت‌کننده بیشتر می‌شد.

این کارشناس ادامه داد: اما ایشان از سر تقوا و تواضع، برای اینکه خدا نکرده احترام بزرگان و پیشکسوتان حوزه علمیه قم زیر سؤال نرود، درس خود را تعطیل کردند تا احترام بزرگترها حفظ شود؛ این ویژگی‌ها انکارناپذیر است و مردم آن را می‌فهمند و درک می‌کنند.

ولایت فقیه وابسته به شخص نیست بلکه حکومت الله بر جامعه است

وی عنوان کرد: در میان خواص نیز، اشراف بسیار بالای ایشان به موضوعات امنیتی، به واسطه‌ی معانست و محشور بودن با عزیزانی چون مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی، مرحوم شهید سید حسن نصرالله و همچنین تسلط وافی و کافی ایشان به زبان‌های عربی و انگلیسی، از شاخص‌های جدی است که می‌تواند سنگ‌بنای تئوری ولایت فقیهِ خمینی کبیر، تثبیت‌شده توسط خامنه‌ای شهید، را در دوران زعامت خامنه‌ای رشید، توسعه و تداوم بخشد.

کبودوند درخصوص اثرگذاری انتخاب رهبر جدید بر ثبات سیاسی و استمرار مسیر انقلاب ابراز کرد: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است اما ولایت فقیه وابسته به شخص نیست بلکه حکومت الله بر جامعه است.

استمرار حکومت خداوند، از طریق رسول مکرم(ص)، سپس ائمه معصومین(ع) و بعد از آن، فقها در جامعه ساری و جاری می‌شود که به لطف خدا به‌ویژه در این چند روز گذشته، مردم فهیم، ولایت‌مدار، با غیرت و ارزشمند جمهوری اسلامی، در اقصی نقاط کشور و در شهرهای کوچک و بزرگ، با حضورشان در میادین و صحنه‌های مختلف، در شب‌های سرد و بارانی، با فرزندان، پیرها و جوان‌ها، اثبات کردند که تبعیت از ولایت فقیه نه از اشخاص، بلکه از اصل ولایت برایشان اولویت دارد، چرا که ولایت فقیه را در استمرار ولایت معصوم و در راستای ولایت الله بر جامعه می‌بینند.

وی در پایان گفت: بر همه مسلمانان، خصوصاً ایرانیان، لازم و فرض است که با تبعیت کامل از ولی فقیه و پیروی از زعامت او، جامعه شیعی را تقویت کنند و مقدمه‌ساز باشند برای تحویل این جامعه به صاحب اصلی‌اش، امام زمان (عج) برسانند.