به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا خسروی در سخنانی از حمله جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به استان لرستان و شهر خرم‌آباد خبر داد و اظهار داشت: عرصه قلعه «فلک‌الافلاک» در این حمله مورد هجوم قرار گرفته است. خوشبختانه سازه اصلی قلعه سالم باقی‌مانده و اشیاء موزه‌ها در مخازن امن نگهداری می‌شوند.

وی گفت: در پی حمله جنایت‌کارانه رژیم متخاصم اسرائیل و آمریکا به شهر خرم‌آباد، متأسفانه عرصه قلعه «فلک‌الافلاک» آسیب‌دیده است. بخش‌های زیادی از بناهای دامنه قلعه دچار خسارت شده‌اند، اما خوشبختانه سازه اصلی قلعه کاملاً سالم و دست‌نخورده باقی‌مانده است. در و پنجره‌ها به دلیل موج انفجار آسیب‌دیده‌اند.

مدیرکل موزه‌های کشور، افزود: طبق پروتکل‌های تعیین شده، تمام موزه‌های کشور برای حفاظت از اشیاء اقداماتی انجام داده‌اند و خوشبختانه اشیاء موزه‌های مردم‌شناسی و باستان‌شناسی که در قلعه «فلک‌الافلاک» جمع‌آوری شده‌اند، در مخازن امن نگهداری می‌شوند. من این اطمینان را به مردم کشورم می‌دهم که همه چیز در صحت و سلامت است.

خسروی، همچنین به اقدامات انجام شده برای حفاظت از میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: ما بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اقداماتی را انجام داده‌ایم، از جمله پیگیری سپر آبی برای قلعه «فلک‌الافلاک». بااین‌حال، کشورهای متخاصم از کنوانسیون‌ها خارج شده‌اند، اما ما شکایت خود را همچنان ادامه خواهیم داد.

وی مردم را به آرامش دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش مشترک، بتوانند دوباره به فرهنگ ایرانی‌اسلامی خود بازگردند.

مدیرکل موزه‌های کشور، همچنین به ثبت جهانی قلعه «فلک‌الافلاک» اشاره کرد و تأکید کرد که اقدامات لازم برای این منظور در حال انجام است.