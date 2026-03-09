به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید یدالله یزدان‌پناه با صدور پیامی، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر را منت الهی و تضمین‌کننده مسیر انقلاب اسلامی تا ظهور امام زمان(عج) دانست.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب شایسته و به موقع حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، خلف صالح امام شهیدمان را به عنوان رهبر و امام و ولی امر مسلمین، به ملت بزرگ ایران و نیروهای مقاومت در منطقه و مردم آزادی‌خواه جهان تبریک می‌گوییم.

اصل مترقی ولایت فقیه تضمین کننده اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی و امتداد دهنده اندیشه ناب ولایت شیعی است. اندیشه نابی که در شب های ضربت و شهادت مولای متقیان علی علیه السلام شیعه هر سال آن را به خود یادآوری می‌کند.

خداوند سبحان با انتخاب این فقیه برجسته و مدیر لایق و آگاه به زمان و شرایط ایران و جهان بر ما منت نهاد. انتخاب ایشان هدیه‌ای الهی بود برای ملت حاضر در صحنه و نیروهای نظامی جان‌برکف که این روزها و شب‌ها خوش درخشیدند.

بر همگان لازم است که یک دل و یک جهت با امام جدیدمان که ادامه دهنده راه امام خمینی و امام شهیدمان است، بیعت نموده و پشتیبان و همراه ایشان باشند تا ان‌شاءالله این انقلاب اسلامی را به قیام ولی نعمتمان امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌ الشریف متصل نماییم.

در پایان باید از خبرگان رهبری تشکر ویژه نمود که با دقت و درایت این انتخاب نیک را انجام داده و دل ملت را شاد نموده‌اند و دشمنان این ملت را ناکام گذاشته‌اند. از خداوند سبحان خواهانیم تا امام عزیز تازه انتخاب شده‌مان را حفظ و مدد الهی را بر او پی در پی نازل بفرماید.

سید یدالله یزدان پناه

۱۹ رمضان المبارک ۱۴۴۷، ۱۴۰۴.۱۲.۱۸