توده های مردم در دفاع از کشور و ارزش های اسلامی متحد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، صبح شنبه در خطبه های نماز عید سعید فطر که با حضور پرشور و با شکوه اقشار مختلف مردم کرمان در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: در شرایط کنونی نیاز به وحدت و همدلی و یکپارچگی داریم و یکی از محورهای اصلی پیام رهبر عظیم‌ الشأن انقلاب همین بود که اگر می‌خواهیم اقتصادمان را هم سامان بدهیم باید در سایه وحدت و همدلی این مأموریت بزرگ را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه امروز که دنیای استکبار در مقابل ما صف آرایی کرده وقت آن است که وحدت و همدلی را جدی‌تر کرده و کدورت ها و اختلافات جناحی را کنار بگذاریم افزود: الان که جامعه یکپارچه و متحد شده و توده‌های مردم همه در کنار هم در میدان‌ها و خیابان‌ها هستند.

علیدادی سلیمانی، با تبریک انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدوارم پیروزی بزرگ بر استکبار جهانی در آینده نزدیک نصیب رزمندگان مخلص و از جان گذشته و فداکار کشورمان شود.

امام جمعه کرمان، با اشاره به اینکه پیام بزرگ عید فطر عبارت از وحدت و همدلی است افزود: امروز توده های مردم در مسئله ایران اسلامی، ارزش‌های دینی و دفاع از کشور همه با هم متحد و همراه هستند.