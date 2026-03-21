محمدحسین شفیعی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تبیین وجوه گوناگون شخصیت فرهنگی شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پرداخت و اظهار داشت: بُعد فرهنگی مبتنی بر تفکر اسلامی، زیربنای فکری و حکمرانی آن بزرگمرد بود. وجه فرهنگی شخصیت ایشان را می‌توان در ابعاد مختلفی از جمله آثار مکتوب، رویکرد حکمرانی، نگاه به هنر و توانایی انسجام‌بخشی فرهنگی جست‌وجو کرد.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تألیفات و مجموعه سخنرانی‌های امام شهید خامنه‌ای در طول حیات مبارکشان، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن را از مباحث کلیدی ایشان در ماه رمضان سال ۱۳۵۳ دانست که به تبیین اصول اعتقادات اسلامی با تکیه بر قرآن می‌پردازد.

وی همچنین به مقاله روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا که در سال ۱۳۵۶ در مجموعه دیدگاه توحیدی به چاپ رسید و سپس به صورت کتاب مستقل منتشر شد، و مجموعه سخنرانی‌های انسان ۲۵۰ ساله پیش از انقلاب اسلامی به عنوان آثاری شاخص در تبیین عالمانه و کاربردی زندگی ائمه معصومین (ع) یاد کرد.

شفیعی‌ها با اشاره به اینکه بررسی اندیشه‌های ایشان نشان می‌دهد فرهنگ را مبنایی برای حکمرانی می‌دانستند، مؤلفه‌های اصلی این رویکرد را در مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی، مدیریت راهبردی فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی برشمرد و گفت: از دیدگاه امام شهید خامنه‌ای، فرهنگ اسلامی جزو اساسی هویت ملی است و باید در سیاست‌های کلان کشور به عنوان محوری بنیادین و راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: شخصیت فرهنگی ایشان تنها به تألیفات و نظریه‌پردازی محدود نمی‌شد، بلکه در عرصه عملی و ارتباط با هنر نیز جلوه‌گر بود. نگاه ایشان به هنر، نگاهی سازنده و توأم با حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر بود.

وی افزود: این نگاه لطیف و عمیق آن حکیم شهید مشهور بود که با توجه به اثرگذاری هنر همیشه توصیه داشتند اگر معارف انقلاب اسلامی در قالب‌های مختلف هنری مانند کتاب و فیلم و موسیقی و شعر تولید نشود، نخواهیم توانست آن را به نسل‌های بعدی خود و جهانیان منتقل کنیم. این رویکرد موجب شد بستری برای خلق آثار هنری فاخر با مضامین دینی، انقلابی و ملی فراهم شود.

شفیعی‌ها یکی دیگر از وجوه شخصیت فرهنگی امام شهید خامنه‌ای را توانایی در انسجام‌بخشی و ایجاد پیوند میان هویت ملی و هویت دینی دانست و تصریح کرد: امام شهید ما با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک، توانستند شبکه‌ای از روابط و نفوذ فرهنگی را در سطح منطقه و فرامنطقه ایجاد کنند. این توانایی، بخشی از استراتژی کلان ایشان برای حفظ و تقویت انسجام داخلی و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای بود.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: شخصیت فرهنگی آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای، تلفیقی از یک اندیشمند دینی عمیق، نویسنده و تاریخ‌دان پرکار، ادیب ایران‌شناس بی‌بدیل و سیاست‌گذار فرهنگی کلان‌نگر و حامی هنر متعهد بود. شفیعی‌ها ابراز امیدواری کرد افق ترسیم‌شده از سوی آن یگانه عصر مورد توجه و اهتمام نخبگان قرار گیرد و در سایه رهبری خلف صالح او، این نگاه تمدنی هرچه بیشتر عمق یافته و تحقق یابد.