منابع بهداشتی لبنانی تازه ترین گزارش درباره تعداد شهدای حملات اسرائیل به مناطق مختلف آن کشور را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان آغاز مجدد حملات صهیونیست‌ها به این کشور (۲ مارس ۲۰۲۶) تاکنون، یکهزار و ۲۴ تن شهید و ۲ هزار و ۷۴۰ تن دیگر نیز زخمی شدند.

در حمله شدید امروز رژیم صهیونیستی به الغندوریه لبنان نیز یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی بر دامنه حملات خود به لبنان افزوده است. این در حالی است که ارتش این رژیم در جبهه زمینی در جنوب نتوانسته است در برابر نیروهای حزب الله کاری از پیش ببرد.