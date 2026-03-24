https://mehrnews.com/x3bFZ6 ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6782780 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴ بی پرده با مهر؛ پیام مردم زابل به نیروهای مسلح ایران زابل - خبرنگار مهر به میان مردم زابل رفت و پیام آنها به نیروهای مسلح کشورمان را جویا شد. دریافت 37 MB کد مطلب 6782780 کپی شد مطالب مرتبط بی پرده با مهر؛ پیام مردم زاهدان به رهبر ایران بی پرده با مهر؛ آینده جنگ را چطور می بینید؟ اجتماع مردم «زابل» در بیستوپنجمین شب شهادت قائد امت بی پرده با مهر؛ پیام مردم زاهدان به نیروهای مسلح اجتماع «زابلی ها» در بیست و ششمین شب شهادت قائد امت برچسبها شهرستان زابل نیروهای مسلح بیعت با رهبر انقلاب حمله به ایران حمله رژیم صهیونیستی به ایران
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