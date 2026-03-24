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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۴

بی پرده با مهر؛ پیام مردم زابل به نیروهای مسلح ایران

بی پرده با مهر؛ پیام مردم زابل به نیروهای مسلح ایران

زابل - خبرنگار مهر به میان مردم زابل رفت و پیام آنها به نیروهای مسلح کشورمان را جویا شد.

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کد مطلب 6782780

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