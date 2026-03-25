به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی حزب الله امروز چهارشنبه را با حملات پرتعداد و کوبنده به مواضع رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی آغاز کرد.

در بیانیه های حزب الله درباره عملیات‌های ضدصهیونیستی آمده است: برای دفاع از لبنان و مردم آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد چهارشنبه به وقت محلی مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در شهرک مرزی «القوزح» هدف حمله سنگین موشکی قرار دادند.

ساعت ۰۱:۳۰ هم شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

حزب الله ساعت ۰۴:۴۵ صبح یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را در شهرک مرزی القوزح با موشک هدایت شونده به صورت مستقیم هدف قرار داد و آن را منهدم کرد.

ساعت ۰۵:۴۵ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک القوزح هدف حمله سنگین موشکی و توپخانه ای مقاومت اسلامی لبنان قرار گرفت.

مجاهدان حزب الله ساعت ۰۶:۰۰ برای دومین بار یک تانک مرکاوای دشمن را در شهرک القوزح با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند و هنگام تلاش یک فروند بالگرد نظامی اشغالگران برای تخلیه مجروحان داخل تانک، بالگرد را نیز با موشک ضدهوایی هدف قرار داده و آن را مجبور به ترک منطقه کردند.

مرکز تجمع نظامیان اشغالگر در پادگان «شومیرا» هم ساعت ۰۵:۳۵ با دسته ای از پهپادهای انفجاری حزب الله هدف قرار گرفت.