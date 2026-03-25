محموله ۸۰ تنی شکر و آرد قاچاق در قم توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کریمی سرپرست معدن و تجارت قم در تشریح این خبر افزود: در جریان گشت مشترک با پلیس امنیت اقتصادی و بسیج اصناف، ۵۰ تن شکر و ۳۰ تن آرد نول که فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها بود، از یک واحد قنادی شناسایی و ضبط شد.



کریمی با ذکر این نکته که محموله مذکور بر اساس ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شد، تصریح کرد: محموله کشف‌شده در انبار یک واحد قنادی نگهداری می‌شد و ثبت نکردن موجودی در سامانه جامع انبارها یکی از دلایل اقدام بازرسان محسوب می‌شود.



سرپرست صمت قم در ادامه به اقدام‌های قانونی پس از کشف قاچاق اشاره کرد و گفت: با دستور قاضی شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی، محموله توقیف و پرونده متخلف یا متخلفان برای رسیدگی نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.



کریمی همچنین در خصوص ظرفیت‌های نظارتی دستگاه متبوع خود خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ اداره کل صمت استان در سراسر سال فعالیت داشته و گزارش‌های مردمی را در زمینه‌های گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلف‌های اقتصادی دریافت و پیگیری می‌کند.



وی با تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در نظارت بر بازار، از شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی کنند.