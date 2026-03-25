به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان پیش از ظهر چهارشنبه به‌صورت سرزده از مرکز اسکان شهروندان آسیب‌دیده در جریان حوادث اخیر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به این خانواده‌ها قرار گرفت.

در این بازدید، دادستان اصفهان با خانواده‌هایی که بر اثر حملات اخیر دچار آسیب شده‌اند گفت‌وگو کرد و وضعیت اسکان، رسیدگی و خدمات ارائه‌شده به آنان را مورد بررسی قرار داد.

موسویان با قدردانی از مدیریت شهری، فرمانداری و آموزش و پرورش اظهار داشت: خدمات ارائه‌شده به شهروندان آسیب‌دیده قابل قبول بوده و در مواردی که نواقصی وجود داشت، دستورات لازم برای رفع آن‌ها صادر شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته برای رسیدگی سریع به خسارات وارد شده افزود: در بخش‌هایی که منازل یا ساختمان‌ها دچار آسیب شده‌اند، شهرداری اصفهان اقدامات فوری همچون نصب شیشه، پاک‌سازی محیط و رفع خسارات اولیه را آغاز کرده تا زمینه بازگشت سریع‌تر شهروندان به روال عادی زندگی فراهم شود.

دادستان اصفهان همچنین گفت: طی روزهای اخیر، علاوه بر برخی مراکز نظامی، بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، خدمات شهری و منازل مسکونی نیز دچار آسیب شده‌اند. وی تأکید کرد که بررسی‌ها و حمایت‌های لازم در این حوزه در حال انجام است.

موسویان با قدردانی از مجموعه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، اظهار داشت: سرعت و تداوم خدمات‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده باید در اولویت مدیریت شهری و فرمانداری قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: مسائل مربوط به خدمات شهری، زیرساخت‌ها، رفاه عمومی و نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان این خانواده‌ها باید با دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس قرار گیرد.

دادستان اصفهان در پایان گفت: ارائه خدمات عمومی به شهروندان نباید در هیچ شرایطی متوقف شود و لازم است مردم در هر ساعت از شبانه‌روز بتوانند خدمات مورد نیاز خود را بدون کم‌وکاست دریافت کنند.