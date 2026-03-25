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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

بازدید دادستان اصفهان از روند اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان

بازدید دادستان اصفهان از روند اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان

اصفهان -دادستان اصفهان با حضور سرزده در مرکز اسکان شهروندان آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات شهری و اقدامات دستگاه‌های مختلف برای حمایت از این خانواده‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان پیش از ظهر چهارشنبه به‌صورت سرزده از مرکز اسکان شهروندان آسیب‌دیده در جریان حوادث اخیر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به این خانواده‌ها قرار گرفت.

در این بازدید، دادستان اصفهان با خانواده‌هایی که بر اثر حملات اخیر دچار آسیب شده‌اند گفت‌وگو کرد و وضعیت اسکان، رسیدگی و خدمات ارائه‌شده به آنان را مورد بررسی قرار داد.

موسویان با قدردانی از مدیریت شهری، فرمانداری و آموزش و پرورش اظهار داشت: خدمات ارائه‌شده به شهروندان آسیب‌دیده قابل قبول بوده و در مواردی که نواقصی وجود داشت، دستورات لازم برای رفع آن‌ها صادر شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته برای رسیدگی سریع به خسارات وارد شده افزود: در بخش‌هایی که منازل یا ساختمان‌ها دچار آسیب شده‌اند، شهرداری اصفهان اقدامات فوری همچون نصب شیشه، پاک‌سازی محیط و رفع خسارات اولیه را آغاز کرده تا زمینه بازگشت سریع‌تر شهروندان به روال عادی زندگی فراهم شود.

دادستان اصفهان همچنین گفت: طی روزهای اخیر، علاوه بر برخی مراکز نظامی، بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، خدمات شهری و منازل مسکونی نیز دچار آسیب شده‌اند. وی تأکید کرد که بررسی‌ها و حمایت‌های لازم در این حوزه در حال انجام است.

موسویان با قدردانی از مجموعه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، اظهار داشت: سرعت و تداوم خدمات‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده باید در اولویت مدیریت شهری و فرمانداری قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: مسائل مربوط به خدمات شهری، زیرساخت‌ها، رفاه عمومی و نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان این خانواده‌ها باید با دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس قرار گیرد.

دادستان اصفهان در پایان گفت: ارائه خدمات عمومی به شهروندان نباید در هیچ شرایطی متوقف شود و لازم است مردم در هر ساعت از شبانه‌روز بتوانند خدمات مورد نیاز خود را بدون کم‌وکاست دریافت کنند.

کد مطلب 6783112

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