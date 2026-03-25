به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی در حاشیه بازدید از انبار کالاهای سلامت محور سازمان اموال تملیکی، اظهار داشت: این بازدیدها با هدف تسریع در تعیین تکلیف فوری پرونده کالاهای سریع‌الفساد، دستور عرضه و فروش این اقلام و جلوگیری از تضییع حقوق عامه و بیت‌المال صورت میگیرد.

وی با اشاره به اینکه سرعت عمل در رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها موجب حفظ ارزش آنها، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم تضییع حقوق صاحبان کالا میشود، افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان سازمان تعزیرات و اموال تملیکی مقرر شد در شرایطی که کشور درگیر جنگ نابرابر با دشمن و رژیم صهیونیستی است، پرونده‌های مرتبط با خوراک، پوشاک و لوازم خانگی با اولویت و سرعت بیشتری رسیدگی و تعیین تکلیف شوند تا از انباشت و فساد کالاهای سریع‌الفساد در انبارها جلوگیری به عمل آید.

جودکی در پایان با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال حفظ اموال مردم، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات وظیفه دارد همزمان از حقوق مردم و دولت دفاع کند؛ به همین منظور نمایندگان ما از آغاز جنگ تحمیلی به‌صورت مستمر در انبارهای اموال تملیکی حضور یافته و وضعیت کالاها را از نزدیک رصد میکنند تا مبادا حقی از کسی ضایع شود.