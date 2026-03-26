ماجدی: مردم ایران جنگ را با اقتدار به پایان خواهند رساند

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی، رییس هیئت فوتبال استان تهران و پیشکسوت فوتبال گفت: به نیروی‌های پرقدرت نظامی کشور خداقوت و خسته نباشید می‌گویم که مردانه ایستادند تا دست متجاوزان را کوتاه کنند که فکر می‌کردند ایران هم مانند یک سری کشورهای کوچک و بدون فرهنگ است تا به داخل کشور بیایند و هرکاری می‌خواهند بکنند. دم همه نیروهای مسلح ما گرم.

ماجدی افزود: این متجاوزان به قدری کارهای‌شان بزدلانه و شرم‌آور است که به بهانه‌های واهی به مناطق مسکونی، ورزشی و حتی مدرسه‌ها و درمانگاه‌ها حمله کردند. جای تاسف دارد که گل‌های بسیار تازه را در میناب پرپر کردند و این اگر اسمش تجاوز و حمله به افراد غیرنظامی نیست، چه اسمی دارد؟ این وحشی‌گری همیشه از سمت رژیم صهیونسیتی انجام شده است. این‌ها افرادی هستند که نمی‌توانند در کشور خود آرام بنشینند و همواره با کشورهای مختلف مشکل داشته‌اند.

رییس هیات فوتبال تهران در پایان بیان کرد: مردم باغیرت ما به مکر این افراد فاسد پی برده‌اند و ان‌شاءالله خداوند کمک کند تا این اقتدار را تا پایان جنگ به آنها نشان دهیم. به خانواده‌های کودکان میناب تسلیت می‌گویم. این بچه‌ها می‌توانستند آینده‌سازهای بسیار خوبی برای ایران باشند.