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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۰

ماجدی: مردم ایران جنگ را با اقتدار به پایان خواهند رساند

ماجدی: مردم ایران جنگ را با اقتدار به پایان خواهند رساند

رئیس هیئت فوتبال استان تاکید کرد: مردم ایران با همدلی و استوارماندن جنگ را با اقتدار به پایان خواهند رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی، رییس هیئت فوتبال استان تهران و پیشکسوت فوتبال گفت: به نیروی‌های پرقدرت نظامی کشور خداقوت و خسته نباشید می‌گویم که مردانه ایستادند تا دست متجاوزان را کوتاه کنند که فکر می‌کردند ایران هم مانند یک سری کشورهای کوچک و بدون فرهنگ است تا به داخل کشور بیایند و هرکاری می‌خواهند بکنند. دم همه نیروهای مسلح ما گرم.

ماجدی افزود: این متجاوزان به قدری کارهای‌شان بزدلانه و شرم‌آور است که به بهانه‌های واهی به مناطق مسکونی، ورزشی و حتی مدرسه‌ها و درمانگاه‌ها حمله کردند. جای تاسف دارد که گل‌های بسیار تازه را در میناب پرپر کردند و این اگر اسمش تجاوز و حمله به افراد غیرنظامی نیست، چه اسمی دارد؟ این وحشی‌گری همیشه از سمت رژیم صهیونسیتی انجام شده است. این‌ها افرادی هستند که نمی‌توانند در کشور خود آرام بنشینند و همواره با کشورهای مختلف مشکل داشته‌اند.

رییس هیات فوتبال تهران در پایان بیان کرد: مردم باغیرت ما به مکر این افراد فاسد پی برده‌اند و ان‌شاءالله خداوند کمک کند تا این اقتدار را تا پایان جنگ به آنها نشان دهیم. به خانواده‌های کودکان میناب تسلیت می‌گویم. این بچه‌ها می‌توانستند آینده‌سازهای بسیار خوبی برای ایران باشند.

کد مطلب 6784357

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