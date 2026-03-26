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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۹

برد ترکیه مقابل رومانی برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶

برد ترکیه مقابل رومانی برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال ترکیه با برتری در بازی رفت مرحله پلی آف جام جهانی ۲۰۲۶ گام بلندی برای صعود به این رقابت ها برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ترکیه و رومانی در مرحله پلی آف جام جهانی با پیروزی یک بر صفر شاگردان وینچنزو مونتلا همراه بود تا ترک ها یک گام دیگر به رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک شوند.

فردی کادی‌اوغلو گل ترکیه را در دقیقه ۵۳ به ثمر رساند.

با این پیروزی تیم ملی ترکیه به دیدار فینال مسیر C پلی آف جام جهانی صعود کردند و برای رسیدن به این رقابت‌ها، باید ۱۱ فروردین در ورزشگاه مرکزی براتیسلاوا به مصاف برنده بازی کوزوو و اسلواکی بروند.

برنده این بازی در گروه D جام جهانی به مصاف آمریکا، پاراگوئه و استرالیا می‌رود.

کد مطلب 6784358

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