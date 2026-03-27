شرایط جوی و دریایی نامساعد، بندر مسافری قشم را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشتری اظهار کرد: با توجه به ناپایداری های جوی و دریایی (رگبار باران، رعدوبرق همراه با تندباد لحظه‌ای و کاهش موقت دید افقی) در آب‌های محدوده جزیره قشم، فعالیت بندر مسافری شهید ذاکری قشم متوقف شده است.

وی ادامه داد: بازگشایی مجدد این بندر، منوط به احراز شرایط مساعد جوی و دریایی خواهد بود.

بر اساس اعلام هواشناسی استان هرمزگان از روز گذشته پنجشنبه (ششم فروردین‌ماه) با تشدید ناپایداری ها، فعالیت قابل ملاحظه سامانه بارشی در سطح هشدار قرمز در این استان تا اواخر وقت جمعه هفتم فروردین پیش بینی می شود و علاوه بر رگبار شدید باران و رعد و برق و تگرگ سبب وزش بادهای شدید جنوب شرقی و طوفان دریایی نیز برروی دریا به‌ویژه تنگه هرمز و نیمه شرقی خلیج فارس پیش بینی می شود که با آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه های فصلی همراه خواهد داشت.