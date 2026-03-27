به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی استان، افزود: با توجه به تهدیدات دشمنان، آمادگی کامل همه دستگاه‌ها خصوصا بخش بهداشت و درمان استان لازم و ضروری است.

معاون‌ سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری زنجان گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت‌ گرفته، وضعیت عملیاتی و آمادگی نیروهای امداد و فوریت‌های پزشکی استان مطلوب است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن جنگ را بر کشور تحمیل کرده، همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در کنار اقدامات شورای تأمین برای فراهم کردن امنیت ملی مورد تأکید است.

صادقی با اشاره به تهدیدات دشمنان بر لزوم آمادگی کامل همه دستگاه‌ها خصوصا بخش بهداشت و درمان استان تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، از آمادگی کامل و پیش‌بینی شده مراکز درمانی این استان خبر داد و گفت: از همان دقایق اولیه، بیمارستان‌ها و بخش‌های پشتیبان با همکاری شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و نیروهای داوطلب فعال شدند.

سعید سرداری تاکید کرد: کادر درمان با تمام توان پای کار خدمت به مردم هستند.