ترمیم سریع کانال پای پل در شبکه آبیاری کرخه شمالی پس از سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سعادت‌فر پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید در حوضه شبکه آبیاری کرخه شمالی و در منطقه فتح‌المبین شوش، رواناب سطحی اراضی کشاورزی دشت اوان جاری شد که این مسئله موجب تخریب و شکسته شدن مجدد کانال پای پل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه و با وجود شرایط نامساعد جوی، گروه‌های عملیاتی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال با بسیج امکانات، ماشین‌آلات و تأمین مصالح مورد نیاز در محل حاضر شدند و عملیات بازسازی کانال را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال سازمان آب و برق خوزستان گفت: این اقدام فوری باعث شد از بروز اختلال در شبکه آبیاری منطقه جلوگیری شود و جریان آب در شبکه به حالت عادی بازگردد.