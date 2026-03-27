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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

ترمیم سریع کانال پای پل در شبکه آبیاری کرخه شمالی پس از سیلاب

ترمیم سریع کانال پای پل در شبکه آبیاری کرخه شمالی پس از سیلاب

اهواز ـ مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری خوزستان از بازسازی کانال پای پل در شبکه آبیاری کرخه شمالی خبر داد و گفت: این کانال در پی بارندگی‌ شدید و جاری شدن رواناب تخریب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سعادت‌فر پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید در حوضه شبکه آبیاری کرخه شمالی و در منطقه فتح‌المبین شوش، رواناب سطحی اراضی کشاورزی دشت اوان جاری شد که این مسئله موجب تخریب و شکسته شدن مجدد کانال پای پل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه و با وجود شرایط نامساعد جوی، گروه‌های عملیاتی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال با بسیج امکانات، ماشین‌آلات و تأمین مصالح مورد نیاز در محل حاضر شدند و عملیات بازسازی کانال را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال سازمان آب و برق خوزستان گفت: این اقدام فوری باعث شد از بروز اختلال در شبکه آبیاری منطقه جلوگیری شود و جریان آب در شبکه به حالت عادی بازگردد.

کد مطلب 6784574

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