خط قرمز هنرمندان باید فقط ایران باشد؛ تقویت وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مقدسیان مجری و منتقد، درباره نقش هنر در شرایط جنگی بیان کرد: خط قرمز ما هنرمندان باید ایران باشد؛ فقط ایران. رسالت مهم ما در این روزها روشنگری و ارائه تحلیل درست به جامعه است.

وی ادامه داد: این روزها که عزیزانی را از دست می‌دهیم، به کشورمان خسارت‌هایی وارد شده و برخی هم‌وطنان خانه و کاشانه‌شان را از دست داده‌اند، این آسیب‌ها تنها با همدلی، همراهی و ایجاد یک عزم ملی بهبود پیدا می‌کند.

مقدسیان تصریح کرد: برای گذار آسان‌تر از این شرایط سخت، مبنای کار همه ما در حوزه‌های مختلفی چون موسیقی و ادبیات باید حفظ و تقویت وحدت ملی و وطن‌دوستی باشد.

وی در پایان گفت: ما می‌توانیم با خلق آثار هنری، حس انسانی و نوع‌دوستی را تقویت کنیم تا آثارمان موجب امیدآفرینی شود و یأس و ناامیدی را کمرنگ کند.