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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

خط قرمز هنرمندان باید فقط ایران باشد؛ تقویت وحدت ملی

خط قرمز هنرمندان باید فقط ایران باشد؛ تقویت وحدت ملی

محمدرضا مقدسیان منتقد سینما در سخنانی اظهار کرد که برای گذار آسان‌تر از این شرایط سخت، مبنای کار همه ما در حوزه‌های مختلفی چون موسیقی و ادبیات باید حفظ و تقویت وحدت ملی و وطن‌دوستی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مقدسیان مجری و منتقد، درباره نقش هنر در شرایط جنگی بیان کرد: خط قرمز ما هنرمندان باید ایران باشد؛ فقط ایران. رسالت مهم ما در این روزها روشنگری و ارائه تحلیل درست به جامعه است.

وی ادامه داد: این روزها که عزیزانی را از دست می‌دهیم، به کشورمان خسارت‌هایی وارد شده و برخی هم‌وطنان خانه و کاشانه‌شان را از دست داده‌اند، این آسیب‌ها تنها با همدلی، همراهی و ایجاد یک عزم ملی بهبود پیدا می‌کند.

مقدسیان تصریح کرد: برای گذار آسان‌تر از این شرایط سخت، مبنای کار همه ما در حوزه‌های مختلفی چون موسیقی و ادبیات باید حفظ و تقویت وحدت ملی و وطن‌دوستی باشد.

وی در پایان گفت: ما می‌توانیم با خلق آثار هنری، حس انسانی و نوع‌دوستی را تقویت کنیم تا آثارمان موجب امیدآفرینی شود و یأس و ناامیدی را کمرنگ کند.

کد مطلب 6784685

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