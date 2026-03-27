خاتمی: سران کشور در نفی مذاکره متحد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران، اظهار داشت: مولا علی (ع) فرمودند که حریم برای خدایی را نگه دارید که حرفهایتان را می‌شنود. آماده برای مرگ باشید که اگر فرار کنید شما را می یابد.

وی به فضای جنگی کشور و به سیره پیامبر اشاره کرد و گفت: پیامبر در ۱۰سال در مدینه ۸۰ جنگ را داشت، یعنی سالی ۸ جنگ را گذراند.

وی افزود: در جنگ بسیاری از مسائل مطرح است. پیامبر برای تقویت روحیه ها در جنگ اقداماتی را انجام میداد؛ توحید از جمله این اقدامات است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: اولین جنگ پیامبر، جنگ بدر بود، ضربه شست اسلام به کفر بود. موشکهایی که رزمندگان ما می‌زنند و قلب تل آویو را هدف قرار میدهد، خداوند آنها را می‌کشد. زبان از ایستادگی ملت ایران عاجز است.

وی گفت:جنگ بعدی پیامبر، جنگ احد بود که ۷۰ کشته از دشمن گرفتند. انبیا زیادی وجود داشتند که جنگیدند و کشته ها و شهدا آنها را سست نکرد.فرهنگشان ما می توانیم بود. ما می توانیم ترامپ را بیچاره کنیم. آنچنان که توانستیم بیچاره کردیم.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: در قاموس ترامپ راستگویی معنا ندارد. تسلیمی از سوی ایران در کارنیست.

آیت الله خاتمی عنوان کرد:تردید نداریم پیروزی با ملت ایران خواهد بود. رهبر شهید فرمودند آینده مردم را به مراتب روشن تر از گذشته میدانم.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه خطبه‌ها، عنوان کرد: سال ۱۳۳۴ جریان تکفیری در عربستان با کمال قساوت قبور امامان در بقیع را ویران کردند. جریان تکفیری که امروز در دنیای اسلام، و از منابع مادی هم برخوردار است یکی از مصائب جهان اسلام است. این افراد بجای درافتادن با دشمنان با امت اسلامی درافتادند.

وی گفت: بیانیه ای منتشر شده که منصوب به علمای الازهر است که امضای رئیس ندارد و اسم امضا کنندگان نیست که آمدند ایران را محکوم کردند که اگر این بیانیه راست باشد باید بگوییم که ما کوزه‌ای منطقه را نمی‌زنیم بلکه پایگاه‌های امریکا را میزنیم، ثانیا این بیانیه الازهر خلاف نص صریح قرآن است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: فتوای الازهر ضد فقه اسلام است، هم فقه شیعه و هم فقه اهل سنت است. دفاع از سرزمین اسلامی بر همگان لازم است لذا شما بجای اینکه مدافع مظلوم باشید، مدافع ظالم شدید.

خاتمی عنوان کرد: الازهر برای هدف قرار دادن رهبر اسلام و مدرسه میناب حرفی نزدند، بنابراین این بیانیه مطلقا بیانیه اسلامی نیست.

وی گفت: ترامپ مدعی مدعی مذاکره است. دقیقا خیال پردازی های او است. در نفی مذاکره سران کشور متحد هستند.

خاتمی افزود:یکبار در تاریخ اسلام مالک اشتر تا پشت خیمه دشمن رفت و طرفداران مذاکره آنروز مولا علی را ناکام کردند و طرفداران مذاکره امروز هم همان را در سر دارند. ملت شجاع که ۲۶ شب است میدان را رها نمی‌کنند می‌گویند به گونه ای دشمن را زمین گیر کنید که دیگر جرات حمله به ایران را نداشته باشند.

وی گفت: واقعیت این است که آمریکا در گل گیر کرده است و با دروغ هایش می خواهد مذاکره را جا بیندازد. دشمن دوبار حین مذاکره حمله کرده لذا این دشمن قابل مذاکره نیست و نخواهد بود.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: خوبان امت و نمازگزاران جمهوری اسلامی امانت الهی است. امانت‌دار شایسته بوده هستید و خواهید بود.