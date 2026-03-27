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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

خاتمی: سران کشور در نفی مذاکره متحد هستند

خاتمی: سران کشور در نفی مذاکره متحد هستند

خطیب نماز جمعه تهران گفت: ترامپ مدعی مذاکره است؛ دقیقا خیال پردازی‌های اوست. در نفی مذاکره سران کشور متحد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران، اظهار داشت: مولا علی (ع) فرمودند که حریم برای خدایی را نگه دارید که حرفهایتان را می‌شنود. آماده برای مرگ باشید که اگر فرار کنید شما را می یابد.

وی به فضای جنگی کشور و به سیره پیامبر اشاره کرد و گفت: پیامبر در ۱۰سال در مدینه ۸۰ جنگ را داشت، یعنی سالی ۸ جنگ را گذراند.

وی افزود: در جنگ بسیاری از مسائل مطرح است. پیامبر برای تقویت روحیه ها در جنگ اقداماتی را انجام میداد؛ توحید از جمله این اقدامات است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: اولین جنگ پیامبر، جنگ بدر بود، ضربه شست اسلام به کفر بود. موشکهایی که رزمندگان ما می‌زنند و قلب تل آویو را هدف قرار میدهد، خداوند آنها را می‌کشد. زبان از ایستادگی ملت ایران عاجز است.

وی گفت:جنگ بعدی پیامبر، جنگ احد بود که ۷۰ کشته از دشمن گرفتند. انبیا زیادی وجود داشتند که جنگیدند و کشته ها و شهدا آنها را سست نکرد.فرهنگشان ما می توانیم بود. ما می توانیم ترامپ را بیچاره کنیم. آنچنان که توانستیم بیچاره کردیم.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: در قاموس ترامپ راستگویی معنا ندارد. تسلیمی از سوی ایران در کارنیست. 

آیت الله خاتمی عنوان کرد:تردید نداریم پیروزی با ملت ایران خواهد بود. رهبر شهید فرمودند آینده مردم را به مراتب روشن تر از گذشته میدانم.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه خطبه‌ها، عنوان کرد: سال ۱۳۳۴ جریان تکفیری در عربستان با کمال قساوت قبور امامان در بقیع را ویران کردند. جریان تکفیری که امروز در دنیای اسلام، و از منابع مادی هم برخوردار است یکی از مصائب جهان اسلام است. این افراد بجای درافتادن با دشمنان با امت اسلامی درافتادند.

وی گفت: بیانیه ای منتشر شده که منصوب به علمای الازهر است که امضای رئیس ندارد و اسم امضا کنندگان نیست که آمدند ایران را محکوم کردند که اگر این بیانیه راست باشد باید بگوییم که ما کوزه‌ای منطقه را نمی‌زنیم بلکه پایگاه‌های امریکا را میزنیم، ثانیا این بیانیه الازهر خلاف نص صریح قرآن است. 

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: فتوای الازهر ضد فقه اسلام است، هم فقه شیعه و هم فقه اهل سنت است. دفاع از سرزمین اسلامی بر همگان لازم است لذا شما بجای اینکه مدافع مظلوم باشید، مدافع ظالم شدید.

خاتمی عنوان کرد: الازهر برای هدف قرار دادن رهبر اسلام و مدرسه میناب حرفی نزدند، بنابراین این بیانیه مطلقا بیانیه اسلامی نیست.

وی گفت: ترامپ مدعی مدعی مذاکره است. دقیقا خیال پردازی های او است. در نفی مذاکره سران کشور متحد هستند.

خاتمی افزود:یکبار در تاریخ اسلام مالک اشتر تا پشت خیمه دشمن رفت و طرفداران مذاکره آنروز مولا علی را ناکام کردند و طرفداران مذاکره امروز هم همان را در سر دارند. ملت شجاع که ۲۶ شب است میدان را رها نمی‌کنند می‌گویند به گونه ای دشمن را زمین گیر کنید که دیگر جرات حمله به ایران را نداشته باشند.

وی گفت: واقعیت این است که آمریکا در گل گیر کرده است و با دروغ هایش می خواهد مذاکره را جا بیندازد. دشمن دوبار حین مذاکره حمله کرده لذا این دشمن قابل مذاکره نیست و نخواهد بود.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: خوبان امت و نمازگزاران جمهوری اسلامی امانت الهی است. امانت‌دار شایسته بوده هستید و خواهید بود.

کد مطلب 6784706
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      3 7
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      حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران قابل توجیه نیست/ سازمان های بین المللی خیانتکار هم تاکنون در مورد جنایت های نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سکوت کردند چرا؟ و ما دیگر حقوق بین‌الملل را قبول نداریم و هم به رسمیت نمی شناسیم
      • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        3 7
        عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      6 8
      پاسخ
      تنها راه پایان جنگ مذاکره است/ بستن تنگه هرمز آمریکا و اسرائیل را غافلگیر کرد قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه گفت: ما پس از هشت سال دفاع مقدس در دهه ۶۰، جز از طریق مذاکره نتوانستیم مسائل را حل کنیم. تمام جنگ‌های دنیا نیز به همین منوال است.
      • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        1 8
        مذاکرات آغاز نمی‌شود چون به خاطر که و ما به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان هستیم
      • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        0 0
        حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران قابل توجیه نیست/ سازمان های بین المللی خیانتکار هم تاکنون در مورد جنایت های نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سکوت کردند چرا؟ حمله نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران قابل توجیه نیست/ سازمان های بین المللی خیانتکار هم تاکنون در مورد جنایت های نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار سکوت کردند چرا؟
      • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
        0 0
        مسئولان کشورما هم و باید از اشتباهات خود درس بگیرند دیگر با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری نکنند. دولت وحشی کودک‌کش آمریکا جنایتکار در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است.
    • IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱ فوری| حمله به شرکت فولاد خوزستان معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله به شرکت صنایع فولاد این استان خبر داد. فوری| حمله به شرکت فولاد خوزستان رویداد۲۴| ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: لحظاتی پیش هواپیمای جنگی متجاوز رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی شرکت صنایع فولاد خوزستان را مورد تهاجم ددمنشانه قرار دادند
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      از زمان جنگ جهانی دوم هیچ کشوری به اندازه ایران در نابودی امکانات نظامی آمریکا تا این حد موفق نبوده است.
    • اسرار IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آفرین آفرین آفرین آفرین
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      هر زمان اسرائیل به قد لازم ادب شد و دست از جفتک انداختن برداشت می‌توان مذاکره کرد واگرنه بعد از چند ماه دوباره انبارهای خود را از سلاح پر می‌کند و برای جنگ برمی‌گردد و این چرخه تا ابد ادامه دارد
    • ناشناس IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      تا ابد نمیشه جنگ کرد بالاخره در آخر مذاکره باید کرد بعد از هشت سال بالاخره مذاکره شد باید جنگ را زودتر نتیجه داد تا توان کم نشده
    • IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      این بار میز مذاکره لغو توافق برنامه هسته ای صلح آمیز است. این بار میز مذاکره ساخت بمب اتمی است و هم واجب است. این باز میز مذاکره گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است. این بار میز مذاکره ترک نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه است.
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      جنگ 12 روزه قرار بود ایران دیگر با مدیر کل آژانس انرژی اتمی همکاری نکند ولی اما توجه نکرده است و همه جانبه با مدیر کل آژانس انرژی اتمی همکاری کرده است چرا؟

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