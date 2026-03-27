https://mehrnews.com/x3bGQz ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶ کد مطلب 6784812 استانها تهران استانها تهران ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶ تصاویر هوایی از جنایت آمریکا در جنوب شرق تهران ورامین- تصاویری هوایی و واضح از جنایت رژیم منحوس صهیونیستی-آمریکایی در خیرآباد ورامین را می بینید. دریافت 13 MB کد مطلب 6784812 کپی شد مطالب مرتبط انتقاد امام جمعه موقت ورامین از کمبود قطار حومه ای تهران-ورامین زیرساخت ها در شهرک های صنعتی ورامین با مشکل مواجه است واحدهای صنعتی ورامین در پرداخت مالیات قانونمند عمل کرده اند برچسبها ورامین حمله رژیم صهیونیستی به ایران جنگ رمضان
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