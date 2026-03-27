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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

تصاویر هوایی از جنایت آمریکا در جنوب شرق تهران

تصاویر هوایی از جنایت آمریکا در جنوب شرق تهران

ورامین- تصاویری هوایی و واضح از جنایت رژیم منحوس صهیونیستی-آمریکایی در خیرآباد ورامین را می بینید.

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کد مطلب 6784812

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