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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

بازدید استاندار لرستان از محله‌ مورد حمله دشمن صهیونی آمریکایی

بازدید استاندار لرستان از محله‌ مورد حمله دشمن صهیونی آمریکایی

الشتر- استاندار لرستان از یکی از محله‌های مورد حمله آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان عصر جمعه با حضور در یکی از محله‌های مورد حمله آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی در شهرستان سلسله، از نزدیک در جریان وضعیت منطقه و مشکلات ساکنان قرار گرفت.

در جریان این بازدید، استاندار لرستان ضمن گفت‌وگو با اهالی محل، دغدغه‌ها و مطالبات آنان را شنید و بر پیگیری مسائل و رسیدگی به مشکلات مطرح‌شده تأکید کرد.

بازدید استاندار لرستان از محله‌ مورد حمله دشمن صهیونی آمریکایی

وی همچنین با حضور در میان مردم، همدردی خود را با خانواده‌ها و ساکنان این محله ابراز کرد.

در این دیدار صمیمی، فرماندار سلسله و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند و گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بهبود شرایط منطقه ارائه کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت این محله برگزار شد.

کد مطلب 6784937

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