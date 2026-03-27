بازدید استاندار لرستان از محله‌ مورد حمله دشمن صهیونی آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان عصر جمعه با حضور در یکی از محله‌های مورد حمله آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی در شهرستان سلسله، از نزدیک در جریان وضعیت منطقه و مشکلات ساکنان قرار گرفت.

در جریان این بازدید، استاندار لرستان ضمن گفت‌وگو با اهالی محل، دغدغه‌ها و مطالبات آنان را شنید و بر پیگیری مسائل و رسیدگی به مشکلات مطرح‌شده تأکید کرد.

وی همچنین با حضور در میان مردم، همدردی خود را با خانواده‌ها و ساکنان این محله ابراز کرد.

در این دیدار صمیمی، فرماندار سلسله و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند و گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بهبود شرایط منطقه ارائه کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت این محله برگزار شد.