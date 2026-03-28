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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۳۴

۶۰ مسافر گرفتار در برف وکولاک در محور تکاب- شاهین دژ امدادرسانی شدند

۶۰ مسافر گرفتار در برف وکولاک در محور تکاب- شاهین دژ امدادرسانی شدند

ارومیه - مدیر عامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از امدادرسانی به ۶۰ مسافر نوروزی گرفتار در برف وکولاک در محور تکاب - شاهین دژ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محور تکاب _ شاهین‌دژ ، تلاش امدادگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان تکاب جهت عملیات امدادرسانی به مسافرین و خودروهای گرفتار در برف وکولاک همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۰ نفر از سرنشینان ۲۵ دستگاه خودرو توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر امدادرسانی شده‌اند.

محبوبی همچنین از امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به منازل آب‌گرفته در محله بادکی شهرستان ارومیه خبر داد و گفت: روز شنبه در پی آب‌گرفتگی در محله بادکی شهرستان ارومیه، دو تیم عملیاتی از نجاتگران جمعیت هلال‌احمر این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

‌وی یادآور شد: نجاتگران هلال‌احمر با حضور در منطقه و استفاده از موتور های آب، نسبت به تخلیه آب‌های سطحی و انجام اقدامات لازم برای امدادرسانی به ساکنان آسیب‌دیده اقدام کردند.

‌محبوبی گفت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر همواره در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در شرایط اضطراری، خدمات امدادی لازم را به شهروندان ارائه دهند.

کد مطلب 6786005

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