رئیس جمهور کاریکاتور خود را هدیه گرفت/ تقدیر احمدی نژاد از مادر معاونش

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ساعت 7:30 صبح امروز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب که در مصلی تهران برپا شده است حضور یافت و از این نمایشگاه بازدید کرد.

احمدی نژاد در این بازدید با برخی از ناشران به گفتگوی کوتاه پرداخت و در جریان آخرین وضعیت نشر کتابها قرار گرفت.

این بازدید رئیس جمهور حاشیه های را نیز داشت که خواندن آنها خالی از لطف نیست.

*رئیس جمهور که صبح امروز برای بازدید به بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب رفته بود محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر و رئیس بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب و علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی وی را همراهی می کردند.

* احمدی نژاد دراین بازدید ضمن گفتگو و تبادل نظر با ناشران و غرفه داران در جریان آخرین کتاب های منتشر شده قرارگرفت و همچنین شماری از ناشران و غرفه داران نیز برخی مشکلات و دغدغه های خود را با وی در میان گذاشتند .

*دکتر احمدی نژاد در بازدید از غرفه های مختلف بیست یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب، دفتر خاطرات برخی از ناشران از جمله غرفه آثار مربوط به تاریخ ایرانی - اسلامی را امضاء کرد و در حاشیه کتابی نوشت: امیدوارم در پاسداری از فرهنگ متعالی ایران زمین و معرفی مفاخر و دستاوردهای این سرزمین مقدس و الهی موفق و سربلند باشید.

* وی همچنین با حضور در غرفه "مثلث" و به مناسبت انتشار کتاب "گل نرجس ، ملیکه کیست، نرجس کدام است" در دفتر یادبود این انتشاراتی نوشت : بدون تردید خمیر مایه خلق انسان و جهان، عشق است و خدای متعال از باب عشق و رحمت خود ، بشر را آفرید و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام را کانون و تجلی عشق حقیقی قرار داد. او شمه ای از عشق در وجود زن ، مادر ، خواهر و برادر قرار داد تا همه دل ها از شمیم آن نوازش شود . از تلاش شما برای معرفی مادر امام عصر(عج) صمیمانه تقدیر می کنم .گفتنی است ناشر این کتاب ها مادر یکی از معاونین رئیس جمهور می باشد.

*رئیس جمهور همچنین ضمن بازیدی ازغرفه "موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)" در دفتر یادبود این موسسه نیز نوشت: سلام و صلوات خاص خداوند رحمان بر روح بلند و ملکوتی امام خمینی که بشریت را از یک عقبه سنگین و یک دوران تاریک و انحطاط به دنیای نور و روشنایی عبور داد. او سیاهی حاکمیت نفس و خودخواهی را شکست و همگان را به تبعیت از راه پیامبران که راه خدا تنها راه سعادت، صلح ، عدالت و پاکی است رهنمون ساخت . او زنده است تا خداپرستی و عدالت خواهی زنده است. به فضل الهی و خواست او در هم شکستن طواغیت و مستکبرین بزودی محقق خواهد شد.

*دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه بازدید خود از بیست یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب از غرفه "گل آقا" نیز بازدید کرد که وجود کاریکاتور وی بر روی دیوار این غرفه هم توجه شخص رئیس جمهور، همراهان وی و از همه مهمترتوجه خبرنگاران و عکاسان را به خود جلب کرده بود که دست آخر مسئولان این غرفه چند جلد از نشریه های خود و همچنین کاریکاتور رئیس جمهوری را به وی هدیه کردند.

*در این بازدید ناشران و مسئولان غرفه ها سعی بر آن داشتند که به هنگام بازدید رئیس جمهور از غرفه ها یشان در مدت زمان کم مشکلاتشان را بیان و برخی از انتشارات خود را نیز به وی هدیه کنند.

*رئیس جمهور در ادامه بازدید خود از نمایشگاه کتاب از غرفه "موزه عبرت" نیز بازدید کرد و در دفتر یادبود این انتشاراتی نیز نوشت: کدام قلم، کدام زبان و تصویر می تواند عمق بد سگالی و جنایات رژیم گذشته رابه نمایش بگذارد، بنده امیدوارم کار شما بتواند گوشه ای از تاریخ را نشان دهد.

* احمدی نژاد همچنین با حضور درغرفه "موسسه فرهنگی دکتر علی شریعتی" ضمن آشنایی بیشتر با فعالیت های این موسسه خطاب به مسئولان غرفه گفت: خدا دکتر شریعتی را رحمت کند، انسان خوبی بود، که پس از سخنان کوتاه وی با مسئولان این غرفه مسئولان این غرفه یکی از کتابها دکتر شریعتی و سخنرانی دختر وی "سوسن شریعتی" را به احمدی نژاد هدیه کردند.

* رئیس جمهور که در این بازدید با تمامی ناشران و مسئولان غرفه ها خوش و بش می کرد از غرفه "مرکز پژوهش انتشارات و اسناد ریاست جمهوری" نیز بازدید کرد و این بار لب به انتقاد گشود و خطاب به مسئولان غرفه گفت: غرفه تان خوب است ولی شما تبعیض قائل شده اید و تابلوی بزرگ و خارج از چارچوب بر روری غرفه تان نصب کرده اید، این تابلو را پایین تربیاورید.

* دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه بازدید خود از بیست یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب از غرفه "سوره مهر" وابسته با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بازدید کرد و در جریان آخرین فعالیت های این موسسه قرار گرفت، لباسهای متحدالشکل مسئولان غرفه یکی از نکات جالب بود که توجه رئیس جمهور را جلب کرد و خطاب به آنان گفت: این "کت و شلوارهای یک دست را از کجا خریده اید، کجا می فروشند" که همین گفتگوی صمیمی رئیس جمهور با مسئولان غرفه فضای غرفه را صمیمی تر کرد.

* رئیس جمهور همچنین در این بازدید خود سری کامل کتاب های آشپزی و سفره آرایی را هدیه گرفت، احمدی نژاد به هنگام بازدید از غرفه ای که کتاب های آشپزی و سفر ه آرایی را برای فروش و بازدید مردم در نمایشگاه ارائه کرده بود یک سری کامل از کتاب های خود را به رئیس جمهور هدیه کرد تا وی نیز به نمایندگی از مسئولان این انتشاراتی کتاب ها را به همسرش هدیه کند.

*به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پس از پایان بازدید خود از بیست یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب به هنگام بازگشت به ابراز احساسات مردم که منتظر وی بودند تا او را از نزدیک ببینند پاسخ گفت.