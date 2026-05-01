قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رویدادهای مرتبط با هفته معلم از فردا شنبه در سراسر استان سمنان بیان کرد: در مجموع برگزاری ۱۰۰ برنامه در این هفته تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه بزرگداشت مقام معلم، محور تمام این برنامه ها است، افزود: زنگ گرامی داشت مقام معلم امسال به واسطه تعطیلی مدارس در روز شنبه، صبح نخستین روز هفته گرامی داشت معلم برگزار نخواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: این ویژه برنامه در شامگاه شنبه در اجتماعات مردمی شبانه در هشت شهرستان استان سمنان برگزار می شود.

شریفی با بیان اینکه قرار است ویژه برنامه هفته معلم نیز در همان شنبه شب در اجتماعات اقتدار استان سمنان برگزار شود، تاکید کرد: رویدادهای فرهنگی، هنری، مسابقات کتابخوانی، برنامه های تبیینی و ... نیز برای هفته معلم در استان تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه همایش معرفی و تقدیر از معلمان نمونه استان سمنان از دیگر اقدامات این هفته است، افزود: در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی قرار است از معلمان برتر استان تقدیر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از برگزاری همایش ها و برنامه های علمی، تبیینی، جهادی و ... در طول ایام هفته معلم در این استان خبر داد.