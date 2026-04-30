خبرگزاری مهر، گروه استان ها- هما اکبری: در پی جنایت اخیر رژیم صهیونی و آمریکایی، خیابان‌های بسیاری از شهرهای کشور طی ۶۱ روز گذشته، شاهد حضور پرشور مردم بوده است. اجتماع‌هایی که اغلب تا نیمه‌شب ادامه دارد و صحنه‌هایی از خشم مقدس، همبستگی اجتماعی و ایستادگی در برابر ظلم را به نمایش می‌گذارد.

مردم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا خامنه‌ای» و با حضور گسترده خود نشان می‌دهند که سکوت در برابر تجاوز، جایی در فرهنگ ایرانی ندارد. در رشت نیز جمعیت انبوهی در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور یافته‌اند و با روشن نگه‌داشتن فضای شهر، پیام روشنی از بیداری و مقاومت ارسال می‌کنند. این حضور شبانه، نمایشی از پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انسانی و دفاع از کرامت ملی است.

روایت یک علمدار کهنه‌کار؛ از خراسان تا عراق با عشق ایران

در میان جمعیت هر شهر، چشمی به دنبال پرچم یا علمی می‌گردد که سال‌هاست نماد غیرت و تعهد نسل‌های گذشته است. «علی بادغن»، مهمانی از خراسان شمالی، با بیانی که از شوق سفر و عشق به ایران لبریز است.

علی بادغن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نزدیک به ۴۷ سال است که مسیر علم‌گردانی را بدون وقفه ادامه می‌دهم. از خراسان شمالی سفر برای حضور شروع شد. در این ۶۱ شب، به تبریز، تهران، ساری، آمل، شاهرود، مشهد و ده‌ها شهر دیگر رسانده‌ام و امشب هم در گیلان هستم. مقصد بعدی قم و سپس … عراق خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه ۶ سال و ۴۰ روز حضور در جبهه، این حضور را وظیفه‌ای برای حفاظت از کیان کشور، انقلاب و اسلام می‌داند و افزود: بعد از شهادت رهبر شهید و دانش آموزان شجره طیبه به میناب رفتم و همان زمان شعرهایی نوشتم.

علم‌گردانی فقط نمایش نیست؛ یادآور عهد نسل‌ها

بادغن با اشاره به سال‌های طولانی حضور در مسیرهای زیارتی و انقلابی، این حرکت را وظیفه‌ای برخاسته از باور دینی عنوان می‌کند و ادامه داد: علم‌گردانی فقط برای نمایش نیست. یادآور عهدی است که نسل‌های مختلف با آرمان‌های انقلاب بسته‌اند. هر که این علم را می‌بیند، یاد شهدا، ایثار و غیرت می‌افتد.

وی تصریح کرد: در هر شهری که قدم گذاشتم، از روستاهای کوچک تا کلان‌شهرهای پرجمعیت، دیدم مردم با همان شور و غیرت همیشگی در میدان هستند. همین همراهی، انگیزه ادامه مسیر را در من زنده نگه داشته است.

بادغن با اشاره به تجربه‌های میدانی خود در ده‌ها استان کشور، اتحاد مردم را «سرمایه‌ای که دشمن از درک آن عاجز است، گفت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی، مردم ایران نشان داده‌اند که در لحظه‌های حساس، اختلاف‌ها را کنار گذاشته و در کنار هم می‌ایستند. همین روحیه است که کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم نگه داشته است.

وی با اشاره به سختی‌های مسیر و فشارهای جسمی ناشی از سفرهای طولانی، این سختی‌ها را ناچیز می‌داند و اضافه کرد: آنچه در طول راه دیدم، بسیار بزرگ‌تر از خستگی‌هاست. چرا که وقتی عشق باشد، راه سخت نمی‌شود. مردم در هر شهر با لبخند و احترام استقبال می‌کنند و همین برای ادامه مسیر کافی است.

پدر ۸ فرزند و نگاهش به ایران؛ خود را فرزند هر شهری می‌دانم

بادغن که خود را پدر شش دختر و دو پسر معرفی می‌کند، در توصیف نگاهش به ایران چنین گفت: در هر جایی که سفر می‌کنم، خود را فرزند همانجا می‌دانم. هیچ فرقی ندارد؛ این سرزمین خاک من است. چه در خراسان، چه در گیلان، چه در خوزستان - مردم همه جا از آن من هستند و من از آنِ آنها.

بادغن به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و خطاب به مسئولان ادامه داد: با وجود کشتی های نفتکش، نباید زندگی مردم سخت باشد. تحریم‌ها باید شکسته شود. ما مردمی داریم که در همین شرایط هم پای کارند، اما مسئولان باید تدبیر کنند.

هشدار درباره روباه مکار منطقه

وی از تحولات منطقه گفت و با اشاره به نقش آمریکا و ترامپ افزود: ترامپ روباه مکاری است که با وجود آتش‌بس نیز از ایجاد فتنه و ضربه‌زدن دست نمی‌کشد. لازم است دستگاه دیپلماسی کشور با قدرت و هوشمندی عمل کند. مردم در خیابان‌ها هستند تا به دشمن بگویند که فریب نخواهند خورد.

بادغن از دختران و پسرانش می‌گوید که برخی از آنها نیز مسیر علم‌گردانی را دنبال کرده‌اند، گفت: این راه فقط مال من نیست. به بچه‌هایم گفته‌ام که این عشق به ایران و این غیرت، باید نسل به نسل بماند. من ۴۷ سال است می‌روم؛ آنها هم باید بروند.