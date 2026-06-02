https://mehrnews.com/x3cdqh ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6848596 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۶ اجتماع حماسی مردم محلات در نود و چهارمین شب مقاومت محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم محلات در نود و چهارمین شب مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6848596 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاحیدر» و تجلی اتحاد مردم خمین در شب نود و سوم بیعت با رهبری حماسهسازی محلاتیها در نود و سومین شب مقاومت نود و سومین شب اجتماع حماسی مردم نراق در حمایت از ولایت فقیه برچسبها تجمع مردمی محلات رهبر معظم انقلاب اسلامی
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