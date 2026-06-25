به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، با صدور پیامی درگذشت مرحوم «کربلایی احمد بهاره»، پدر شهید والامقام «حسین بهاره» در شهرستان خرم‌آباد را تسلیت گفت.

متن کامل پیام تسلیت خطاب به خانواده شهید والامقام «حسین بهاره» به شرح زیر است:

خبر درگذشت مرحوم «کربلایی احمد بهاره»، اسوه صبر و ایستادگی، پدر شهید والامقام «حسین بهاره» موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایه‌های خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سال‌ها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه، به فرزند شهیدش پیوست.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید، علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.