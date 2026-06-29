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کد مطلب 6874057
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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

استقبال زائران حرم‌امام حسین (ع) از عراقچی

استقبال زائران حرم‌امام حسین (ع) از عراقچی

زائران عراقی در حرم امام حسین(ع) با سر دادن شعار «علی ویاک علی/ علی نگهدارت باد» از سید عباس عراقچی استقبال کردند.

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