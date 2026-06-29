دریافت 18 MB کد مطلب 6874057 https://mehrnews.com/x3crZT ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ کد مطلب 6874057 فیلم سیاست فیلم سیاست ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ استقبال زائران حرمامام حسین (ع) از عراقچی زائران عراقی در حرم امام حسین(ع) با سر دادن شعار «علی ویاک علی/ علی نگهدارت باد» از سید عباس عراقچی استقبال کردند. کپی شد مطالب مرتبط سفر راهبردی عراقچی به بغداد؛ از تثبیت تفاهمات پساجنگ تا معماری امنیتی وزیر خارجه عراق: از هیچ تجاوزی به ایران حمایت نکردهایم بقائی: کربلا کانون همدلی و مودت میان دو ملت عراق و ایران است برچسبها سید عباس عراقچی عراقچی وزیر امور خارجه ایران کربلای معلی
نظر شما