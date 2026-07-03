پزشکیان: پیگیری جنایات اخیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، در دیدارهای جداگانه با هیئتهای ویژه اعزامی از چین، نامیبیا و افغانستان که بهمنظور شرکت در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کردهاند، ضمن خوشامدگویی به آنان، از حضور این هیئتها و همچنین مواضع مسئولانه و حمایتهای دولتهای متبوع آنان در محکومیت تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
رئیسجمهور در این دیدارها با اشاره به ابعاد و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، تأکید کرد: اقدامات صورتگرفته علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد، قواعد آمره حقوق بینالملل، اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها و تمامی موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی بود.
پزشکیان با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان، نخبگان علمی و شهروندان بیگناه در جریان این حملات، اظهار داشت: هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و کشتار مردم بیگناه، نمونهای آشکار از رفتارهای مغایر با قواعد پذیرفتهشده بینالمللی است و جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیک، پیگیری این جنایات و پاسخگو کردن عاملان و حامیان آن را در مجامع و نهادهای بینالمللی با جدیت دنبال خواهد کرد.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تقویت ثبات و امنیت منطقهای، تصریح کرد: ایران همواره خواهان روابطی مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک با کشورهای منطقه بوده و همچنان مصمم است روابط خود را با همسایگان گسترش دهد. در همین چارچوب، انتظار میرود هیچ کشوری اجازه ندهد قلمرو، امکانات یا ظرفیتهایش در اختیار متجاوزان برای اقدام علیه ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه و تعمیق روابط با کشورهای دوست، برادر و همسو را از اولویتهای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی برشمرد و با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود میان ایران و کشورهای چین، نامیبیا و افغانستان، بر آمادگی کشورمان برای گسترش همکاریها در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری، فرهنگی، علمی، فناوری و تبادلات مردمی تأکید کرد.
هیئتهای ویژه چین، نامیبیا و افغانستان نیز در این دیدارها ضمن ابلاغ پیامهای تسلیت و همدردی مقامات عالیرتبه کشورهای خود به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و خواستار توسعه مناسبات و همکاریهای دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف شدند.
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