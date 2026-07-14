دریافت 3 MB
کد مطلب 6888023
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

حضور محمود احمدی نژاد در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب

حضور محمود احمدی نژاد در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی تهران حضور یافت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید