دریافت 3 MB کد مطلب 6888023 https://mehrnews.com/x3cyPV ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲ کد مطلب 6888023 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲ حضور محمود احمدی نژاد در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی تهران حضور یافت. کپی شد مطالب مرتبط تشییع تاریخی رهبر شهید؛ از بعثت عمومی تا بازتعریف موازنه قدرت تمدنی حضور فرزندان رهبر شهید انقلاب در مراسم گرامیداشت قائد شهید امت برچسبها رهبر شهید محمود احمدی نژاد رهبر معظم انقلاب اسلامی
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